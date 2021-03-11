Музыкант из Баку завоевал Гран-при конкурса в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Названы имена лауреатов открытого онлайн-конкурса имени выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, проведенного в Москве, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт организаторов проекта.

Учредителем и организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа им. Гара Гараева". Мероприятие прошло при содействии департамента культуры города Москвы.

Гран-при открытого онлайн–конкурса имени Гара Гараева завоевал ученик Детской музыкальной школы №15 имени Р. Гаджиева города Баку Абдулали Гусейнли (фортепиано, 14 лет).

Юные музыканты из Азербайджана также в числе лауреатов и дипломатов конкурса в номинациях "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые инструменты", "Народные инструменты", "Академический вокал".

(Автор: Джани Бабаева)