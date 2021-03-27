В Тюмени состоялась презентации книги Сергея Козлова "Поворот" на азербайджанском языке

БАКУ /Trend Life/ - В Тюменском областном отделении Общества русской культуры состоялась презентация книги Сергея Козлова "Поворот" на азербайджанском языке, сообщает Trend Life со ссылкой на https://tumentoday.ru/.

На встрече присутствовали библиотекари, писатели, журналисты. Азербайджанскую культуру представляла руководитель Общества азербайджанской культуры Аиша Важенина, а принимающей стороной выступила председатель Общества русской культуры Тамара Трунилова.

Вышедшую в Баку книгу представлял один из переводчиков – поэт и писатель из Пыть-Яха Княз Гочаг. Второй переводчик – известный и старейший писатель Азербайджана Мамед Орудж передал свой привет из Баку. Аиша вела прямую трансляцию встречи для своего чата.

"Мы очень любим прозу нашего друга Сергея Козлова. Для азербайджанского читателя она стала открытием. До этого многие его рассказы публиковались в журналах «Азербайджан» и «Улдуз». Мой друг Мамед Орудж сравнил нашего тюменского автора с классиками русской литературы и сказал, что Сергей глубоко тронул его душу. Об этом же сказала в предисловии к книге известный журналист, а ныне посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова. Сегодня книги Сергея Козлова уже стали и достоянием азербайджанской литературы", - с таких слов начал презентацию Княз Гочаг.

Следует отметить, что благодаря обширной деятельности Княза в Азербайджане стали известны многие современные писатели и поэты Тюменской области, Югры, Сибири в целом. Он, кстати, является автором одной из лучших рецензий на роман Сергея Козлова «ИОВ» в «Независимой газете».

В ответном слове тюменский писатель поблагодарил своих друзей за внимание к своему творчеству, поделился своими необычными впечатлениями от поездки в Баку, а участники встречи наметили и новые совместные мероприятия, в том числе загорелись желанием пригласить в Тюмень Мамеда Оруджа.

Княз Гочаг ответил на вопросы гостей, читал стихи на азербайджанском и русском языках, а затем автор и его соавтор (коим всегда является переводчик) подписали книги для библиотечных центров и общественных организаций.

Тамара Трунилова в знак благодарности вручила нашему азербайджанскому земляку изданный Обществом русской культуры трехтомник «Вехи сибирской истории» Вячеслава Софронова и антологию «Отцы и дети Великой Победы». Один рассказ из этой антологии - «Самый неизвестный солдат» - уже давно переведен Мамедом и Князем на азербайджанский язык. Театр «Ангажемент» поставил по этому рассказу одноименный спектакль.