Военное искусство азербайджанского народа в эпосе «Кёроглу»

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) прошла презентация книги «Военное искусство азербайджанского народа в народном эпосе "Кёроглу"», сообщили Trend Life в музее.

Мероприятие было организовано с ограниченным количеством участников с учетом требований карантинного режима.

В своем выступлении заведующий отделом научных экспозиций и выставок, доктор философии по истории, доцент Сабухи Ахмедов отметил, что книга написана участником Первой Карабахской войны, военным историком Юсифом Агаевым. Цель издания – изучение и исследование военной истории в эпосе «Кёроглу».

Было подчеркнуто, что в издание включены фотографии ряда экспонатов, хранящихся в музейном Фонде оружия и флагов.

Автор предисловия к книге – директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы отметила, что информация, представленная в книге, сравнивалась с письменными источниками того периода, в исследовании использовались музейные материалы, а также обширная научная литература.

Юсиф Агаев рассказал, что в книге рассматриваются различные аспекты боевых искусств того периода на основе легенды, созданной в конце XVI – начале XVII веков.

В издании анализируются стратегия и тактика того времени, сбор и обучение войск, тыловое обеспечение, разведка, походы и сражения, оружие.

Говоря о Второй Карабахской войне, Агаев заявил, что победа азербайджанской армии – это славный триумф нашей военной истории.

Отметим, что научный редактор книги – доцент Сабухи Ахмедов, военный советник – генерал-лейтенант Талиб Мамедов.

Кёроглу – храбрый и бесстрашный воин, умелый полководец, покровитель простых тружеников, ашуг и тонкий ценитель поэзии и искусства.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)