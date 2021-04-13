Дворец Гейдара Алиева и Приморская сцена Мариинского театра обсудили сотрудничество

БАКУ /Trend Life/ - Директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов и главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев в ходе видеоконференции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

В ходе встречи Рамиль Гасымов высказался о важности развития и дальнейшего укрепления связей, развития сотрудничества между исторической сценой Дворца Гейдара Алиева и Приморской сценой Мариинского театра. Он пригласил коллектив российского театра на гастроли в Азербайджан после завершения пандемии.

Главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев выразил благодарность и поделился воспоминаниями о родном Баку, где он сделал свои первые творческие шаги на пути к дальнейшему развитию.

На встрече также были обсуждены детали развития двусторонних отношений.

(Автор: Вугар Иманов)