В Баку действует уникальное пространство – новый взгляд на искусство без границ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку действует уникальное творческое пространство, так называют его участники, чтобы сделать людей с особенностями развития полноправными членами общества, позволить вести полноценную интересную жизнь.

Инклюзивной школой искусств руководит молодая талантливая художница Кенуль Исмайлова –удивительный человек, с огромной силой воли и верой, и никогда не унывающая и добродушная. Хотя она и родилась с ДЦП (детский церебральный паралич), но это не помешало ей многого добиться в своем творчестве, и идти по жизни с гордо поднятой головой, заряжая всех своим трудолюбием и талантом. Выпускница факультета искусствоведения Российской инновационной гуманитарной академии, член Международной ассоциации деятелей искусств UASB, Союза художников Азербайджана, организации "Активисты Международного союза художников", председатель отдела общественных связей Общества женщин-инвалидов – это и есть Кенуль Исмайлова, работы которой неоднократно представлялись на выставках и изданиях в Азербайджане и за рубежом, в России, Турции, Грузии и даже Аргентине, и др. странах.

Кенуль Исмайлова в беседе с Trend Life отметила, что инклюзивное искусство - новый, независимый вид искусства, дающий особый статус произведениям искусства, создаваемых творческими людьми с различными особенностями развития или имеющих инвалидность.

"Фактически, это новый взгляд на искусство без границ. Главное, что творческая самореализация помогает многим в жизни, приносит свою лепту в развитие общества, проповедует ценности гуманизма и человеческих ценностей. Нашим государством уделяется особое внимание этой сфере, оказывается забота и внимание таким людям.

У нас очень хорошая команда и профессиональные педагоги. В период пандемии мы не только проводим занятия с соблюдением правил карантина, но и реализуем наши идеи в виртуальном формате, чтобы каждый желающий мог ознакомиться в удобное время. У нас много проектов, которые постараемся воплотить в жизнь Главное, что наши ученики, невзирая на физические ограничения хотят учиться и добиваться успеха. Это очень радует и вдохновляет на дальнейшие творческие свершения!", - сказала художница.

Инклюзивная школа искусств продолжает действовать при Центре DOST №4 Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению при министерстве труда и социальной защиты населения, расположенного в Бинагадинском районе Баку. Здесь созданы все условия для раскрытия творческого потенциала для людей с ограниченными физическими возможностями, каждому ученику уделяется особый подход, представлена выставка работ, проходят уроки рисования, вязания и резьбы по дереву, и это только начало. Ежегодно будут проходить обучение в среднем 150-200 инвалидов. Школа создана при поддержке Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Фонда Народонаселения ООН.

(Автор: Вугар Иманов)