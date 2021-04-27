Адалят Везиров воспитал всемирно известного Марка Элияху, или Неожиданная смерть в гостинице (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Мое настоящее восхождение в музыке, во всех смыслах этого слова, началось, когда впервые услышал звучание азербайджанского музыкального инструмента – кяманчи в исполнении Габиля Алиева. С тех пор решил для себя, что свяжу судьбу с этим изумительным и чувственным инструментом и искусством Азербайджана. Я понял - нашел то, что искал, и решил в 16 лет приехать в Баку. В этом городе я научился играть на кяманче, и проведенные здесь годы в молодости, оказали огромное влияние на того музыканта, которым я сегодня являюсь. И для меня было большой радостью и честью, когда Габиль Алиев подарил мне свой музыкальный инструмент. Это было незабываемое мгновение, которое буду помнить всю жизнь - был на седьмом небе от счастья. Представьте, что совсем еще юному и никому неизвестному такой великий мастер дарит свой музыкальный инструмент! Это лучший подарок в моей жизни! Но это было после... А в Баку моим первым учителем стал Адалят Везиров, у которого на протяжении двух лет обучался игре на кяманче. Он был большим мастером, потрясающей и глубокой личностью, стал мне родным человеком. Я был подростком из другой страны, а Адалят и его семья приняли меня в свой дом, я жил у них и стал частью их семьи. Ко мне относились как к сыну, познал все величие и красоту азербайджанских традиций. С большой болью в моем сердце отозвалась неожиданная смерть моего учителя! Прошло много лет, но по-прежнему очень скучаю по нему. Адалят Везиров навсегда останется в моем сердце", - сказал в одном из интервью Trend Life всемирно известный израильский музыкант Марк Элияху.

Несколько раз выступал в Баку (впервые спустя почти 20 лет после отъезда из Баку и когда уже получил всемирную известность) и всегда подчеркивал, что именно азербайджанская кяманча и мугам принесли ему мировую славу. И каждый раз с особой теплотой отзывался о своем первом учителе на кяманче – Адаляте Везирове.

Сегодня Мастеру и педагогу исполнилось бы 70 лет…

Адалят Сафарали оглы Везиров родился 27 апреля 1951 года в селе Дизевер Хызынского района. Несмотря на то, что остался в памяти как кяманчист, был профессиональным пианистом и прекрасно играл на гармони как его дед и отец. Записи его отца Сафарали Везирова входят в золотой фонд азербайджанского радио. Брат – исполнитель на гармони, народный артист Кямиль Везиров. Другой брат Бабек стал кларнетистом, а Рамиз – пианистом (скончался в молодые годы)

Выпускник средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля и Азербайджанской государственной консерватории. В 1974 году стал победителем на V Международном музыкальном конкурсе в Москве.

С 1980 года работал преподавателем Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия, был доцентом кафедры национальных инструментов) и Сумгайытского музыкального техникума (в 2000-2002 также был директором). Много лет выступал в ансамбле народных инструментов под руководством заслуженного артиста Бабы Салахова, в коллективе народной артистки СССР Зейнаб Ханларовой, с гастролями побывал в США, Канаде, Ираке, Египте, Турции, Японии и других странах. Адалят Везиров виртуозно исполнял на кяманче народные песни, танцевальную музыку, теснифы, композиции мугама. Входил в трио лучших мугаматистов страны, аккомпанировал таким мастерам ханенде как Ариф Бабаев, Гаджибаба Гусейнов, Джанали Акберов, Агахан Абдуллаев, Мелекханым Эйюбова, Самира Иманова, Забит Набизаде и другие. Его творчество высоко оценивали руководители филармонического Оркестра Текфен (Tekfen Karadeniz Solistleri Orkestri), приглашенным солистом которого был с 1999 года. Он воспитал многих музыкантов.

Легендарный Габиль Алиев именно Адалята Везирова называл своим последователем в сфере исполнительского мастерства кяманчи. Кстати, впервые в истории азербайджанской музыкальной культуры в 1990 году в жанре концерта для кяманчи и симфонического оркестра был написан "Концерт для кяманчи и Симфонического оркестра" народным артистом, профессором Гаджи Ханмамедовым. В первой постановке этого произведения с сольным исполнением на кяманче выступил Адалят Везиров – именно под его мастерство было создано это произведение.

Адалят Везиров ушел из жизни в ночь 3 на 4 октября 2002 года в гостиничном номере в Стамбуле, в результате сердечного приступа, хотя до этого не жаловался на здоровье. В Турцию музыкант выехал для участия в фестивале "Парад солистов", азербайджанскому виртуозу кяманчи должны были аккомпанировать музыканты Турецкого государственного симфонического оркестра...Через день он должен был выступить с этим оркестром. Ему был всего 51 год…Возможно, если бы кто-нибудь был рядом, можно было спасти Адалята Везирова, хотя он, возможно, предчувствовал свою смерть.

Из воспоминаний его друга и педагога Сумгайытского музыкального техникума Яшара Мамедова: "Когда Адалят Везиров вылетал в Турцию, за день до этого позвал меня в кабинет и сказал, что оставляет мне ключи от сейфа, где лежали документы и печать. Он сказал: "Я ухожу далеко. Неизвестно, может, и не вернусь…". Я был удивлен таким словам и стал говорить ему, что нельзя такое говорить. Как правило, он оставлял ключи от сейфа, когда уезжал на гастроли на длительное время. Не взял ключи и проводил его до дверей техникума. Когда он садился в машину, неожиданно повернулся, и окинул взором учебное заведение, как - будто прощался навеки…Так и произошло".

А концерт в Стамбуле все же состоялся, на стуле, где он должен был сидеть, было поставлено его фото с исполнением на кяманче…

(Автор: Вугар Иманов)