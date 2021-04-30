Ритуалы пост-ковидной эпохи. Азербайджанский драматург покажет трансформацию человека во Владивостоке

БАКУ /Trend Life/ - Пьеса азербайджанского писателя Исмаила Имана "Имаго" будет представлена в рамках III Тихоокеанского международного фестиваля современной драматургии Метадрама-2021, который пройдет во Владивостоке с 1 по 6 июня, сообщил Trend Life автор.

Исмаил Иман - драматург, прозаик, сценарист, автор театральных проектов в Азербайджане, член Союза театральных деятелей Азербайджана. Автор пьес "Сады Астары", "После Бали", Big in Japan и т.д., отмеченных на международных фестивалях.

"Имаго" повествует о трансформации человека посредством разрушения его привычного мира. Интересно, что пьеса будет представлена в спектакле-перформансе "Чувствую мечту. Мечту чувствую" (режиссура и художественное решение - Елена Сташкова), основанным и поставленным по пьесам различных авторов (Марина Дадыченко, Полина Коротыч, Серафима Орлова, Елена Щетинина, Елена Сташкова и Евгений Сташков).

Спектакль-перформанс – экспериментальный, выразительный диалог, столкновение или "гибрид" разных видов искусств, которому не свойственна чистота жанра и стилистики. Таким образом, ему присущи множество альтернатив и минимум ограничений. Особые возможности для реализации концептуальных идей спектакля обеспечивает внедрение мультимедиа (совокупности компьютерных технологий, воспроизводящих статичную и динамичную информацию).

Спектакль "Чувствую мечту. Мечту чувствую" будет показан 4 июня на малой сцене Приморского краевого театра молодежи. Общий сюжет -сюрреалистическое размышление о социальных ритуалах пост-ковидной эпохи на основе текстов современных мистических драматургов.

Фестиваль "Метадрама" представляет собой смотр представлений в различных форматах по произведениям современных российских и зарубежных драматургов. Главная задача фестиваля – развить и укрепить культурные связи между театральными профессионалами, познакомить зрителей с современными тенденциями в театральном искусстве.

Программа "Метадрама-2021" делится на два масштабных блока: PRE-программа и GEN-программа с полезными практическими мероприятиями, читками пьес зарубежных драматургов, участием профессиональных театров разных городов округа и зарубежных артистов, лекции и концерты. После каждого представления следует обсуждение увиденного со зрителями в компании коллегии критиков.

(Автор: Вугар Иманов)