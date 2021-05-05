Красочная презентация в Баку: Бахрам Гур и Дурсети – история одной любви из «Семи красавиц» (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра прошло мероприятие «Продолжатели наших традиций», приуроченное к профессиональному празднику – Дню ковроткача, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Севда Мамедалиева, председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудова, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, посол Марокко в Азербайджане Мухаммед Адиль Амбарх, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров, а также деятели культуры и ковроткачи.

Директор музея, председатель Азербайджанского национального комитета ИКОМ, заслуженный работник культуры Ширин Меликова поздравила со знаменательным событием и отметила, что за последнее время реализовано множество проектов. Одним из самых значимых событий стало создание ковра Bəhram Gür və Dürsəti (Бахрам Гур и Дурсети), созданного по мотивам поэмы Низами Гянджеви «Семь красавиц». Над созданием ковра приняли участие художник-ковроткач, заслуженный художник Тарьер Баширов и ковроткачи Амина Алиева и Тарана Гасымова. Этот проект посвящен Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя. Яркий и красочный ковер создан по старинным технологиям со множеством элементов, композиций и орнаментов, его размер составляет 1.2х1.9 м (основа, уток – хлопок, ворс – шерсть).

Выступившие на мероприятии замминистра культуры Севда Мамедалиева, председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса Ганира Пашаева, видный ковроткач, заслуженный работник культуры Захра Алиева отметили, что ковроткачество является одним из наиболее древних и значимых видов азербайджанского народно-прикладного искусства, традиции и секреты которого бережно хранились и передавались из поколения в поколение. Была подчеркнута роль государства в сохранении национального наследия, пропаганде и развитии коврового искусства.

Азербайджанские ковры – настоящее произведение искусства, сохранившие в себе генетическую память народа: его историю, быт и культуру. Для изготовления азербайджанских ковров используются натуральные красители, которые готовятся по старинным рецептам. Они не повреждают структуру шерстяных волокон, наоборот, придают им особый блеск и сочность красок. Азербайджанские ковры входят в сокровищницу мировых шедевров, прославились во всем мире как древние образцы искусства и хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях, а традиционное искусство азербайджанского ковроткачества входит в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Главный художник музей, заслуженный художник Тарьер Баширов рассказал Trend Life, что автором идеи проекта является Ширин Меликова. «Семь красавиц»– четвёртая по счёту поэма Низами Гянджеви из его сборника «Хамсе» (Пятерица), написанная в 1197 году. Название поэмы дословно можно перевести также как «семь портретов». В основу сюжета поэмы положена легенда о шахе Бахрам Гуре, семь рассказов его жён (Фурек, Йегнемаз, Назпери, Насриннуш, Азерйун, Хумай и Дурсети) – царевен, живущих в семи дворцах (шатрах), каждый из которых посвящён какой-либо планете и дню недели и имеет соответствующий цвет.

«Работа над проектом шла на протяжении одного года. Я заново прочитал произведение "Семь красавиц" и представил ряд деталей, например, Низами, который стоит с ключом в руках у Гянджинских ворот, что символизирует первозданность философии любви и гуманизма. Отразил различные места встреч и образы Бахрам Гура и Дурсети на лоне природы, в саду, в Белом дворце царевны. А также внес такие элементы как ковер "Шейх Сафи" – вершину азербайджанского ковроткачества, древнейший из датированных ковров в мире, который хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне», – рассказал Тарьер Баширов.

Далее сотрудникам отдела «Традиционные технологии» и экспертам Азербайджанского национального музея ковра были вручены почетные дипломы Министерства культуры. Состоялась презентация карабахского ковра XVIII века (подробнее https://www.trend.az/life/culture/3419835.html), выставка ковров, сотканных сотрудниками отдела «Традиционные технологии» музея, и торжественная церемония срезания со станка ковра «Бахрам Гур и Дурсети».

(Автор и фото – Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)