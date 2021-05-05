В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация уникального карабахского ковра XVIII века, который был возращен на родину спустя десятилетия, сообщает Trend Life.

Презентация была посвящена профессиональному празднику – Дню ковроткача, который отмечается 5 мая. В мероприятии приняли участие представители общественности, дипломатических миссий и деятели культуры.

Директор музея, председатель Азербайджанского национального комитета ИКОМ, заслуженный работник культуры Ширин Меликова рассказала гостям, что Музей ковра более двух лет прикладывал целенаправленные усилия по возвращению на родину этого карабахского ковра – уникального произведения искусства, хранящегося в частной коллекции за рубежом. Это стремление увенчалось успехом благодаря азербайджанскому меценату, который выкупил данный ковер и подарил его музею. Свое имя он предпочел не раскрывать общественности.

Размер большого ковра составляет 2 м 35 см на 5 м 40 см. Ковер относится к последним образцам из цикла «Аждахалы» (Драконовые), отличающихся богатством и разнообразием композиционного решения. В композиции драконы и зооморфные орнаменты постепенно заменены цветовыми решениями. Причем оригинальные дворцовые ковры с такой композицией в свое время, к сожалению, столь массово шли на экспорт, что в нашей стране не осталось ни единого их экземпляра.

«Этот уникальный ковер был нам преподнесен в дни 44-дневной освободительной Отечественной войны, но в то время, а также из-за жестких условий пандемии мы не смогли его презентовать. Возвращение такого уникального карабахского ковра XVIII века стало для нас символичным, так же как и освобождение наших земель после почти 30 летней армянской оккупации, так как в свое время им владел армянский коллекционер. Затем этот ковер вошел в собрание итальянского коллекционера, и предпринятые шаги увенчались успехом! Мы смогли вернуть в Азербайджан этот мировой шедевр, включенный в различные каталоги, и теперь он будет гордостью нашего музея и национальной истории», – отметила Ширин Меликова, подчеркнув роль государства в сохранение национального наследия, пропаганде и развитии коврового искусства.

Напомним, что традиционное искусство азербайджанского ковроткачества входит в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

(Автор и фото - Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)