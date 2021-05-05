В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО)

Культура 5 мая 2021 19:14 (UTC+04:00)
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация уникального карабахского ковра XVIII века, который был возращен на родину спустя десятилетия, сообщает Trend Life.

Презентация была посвящена профессиональному празднику – Дню ковроткача, который отмечается 5 мая. В мероприятии приняли участие представители общественности, дипломатических миссий и деятели культуры.

Директор музея, председатель Азербайджанского национального комитета ИКОМ, заслуженный работник культуры Ширин Меликова рассказала гостям, что Музей ковра более двух лет прикладывал целенаправленные усилия по возвращению на родину этого карабахского ковра – уникального произведения искусства, хранящегося в частной коллекции за рубежом. Это стремление увенчалось успехом благодаря азербайджанскому меценату, который выкупил данный ковер и подарил его музею. Свое имя он предпочел не раскрывать общественности.

Размер большого ковра составляет 2 м 35 см на 5 м 40 см. Ковер относится к последним образцам из цикла «Аждахалы» (Драконовые), отличающихся богатством и разнообразием композиционного решения. В композиции драконы и зооморфные орнаменты постепенно заменены цветовыми решениями. Причем оригинальные дворцовые ковры с такой композицией в свое время, к сожалению, столь массово шли на экспорт, что в нашей стране не осталось ни единого их экземпляра.

«Этот уникальный ковер был нам преподнесен в дни 44-дневной освободительной Отечественной войны, но в то время, а также из-за жестких условий пандемии мы не смогли его презентовать. Возвращение такого уникального карабахского ковра XVIII века стало для нас символичным, так же как и освобождение наших земель после почти 30 летней армянской оккупации, так как в свое время им владел армянский коллекционер. Затем этот ковер вошел в собрание итальянского коллекционера, и предпринятые шаги увенчались успехом! Мы смогли вернуть в Азербайджан этот мировой шедевр, включенный в различные каталоги, и теперь он будет гордостью нашего музея и национальной истории», – отметила Ширин Меликова, подчеркнув роль государства в сохранение национального наследия, пропаганде и развитии коврового искусства.

Напомним, что традиционное искусство азербайджанского ковроткачества входит в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

(Автор и фото - Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)

В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Минфин Азербайджана разместил на аукционе очередной транш среднесрочных облигаций
Минфин Азербайджана разместил на аукционе очередной транш среднесрочных облигаций
Платежная система Азербайджана готова запустить в стране операции по криптовалютам
Платежная система Азербайджана готова запустить в стране операции по криптовалютам
В Баку сократилась среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников
В Баку сократилась среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Казахстанские инвестиции вложены в портовую отрасль Грузии Бизнес 19:29
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО) Культура 19:14
Высота волн на Каспии достигала 4,5 метра Общество 18:54
Около 90% строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия Бизнес 18:53
На балансе мэрии Баку находятся 108 непригодных к эксплуатации зданий - ИВ Общество 18:44
Австрия заинтересована участвовать в проектах в Туркменистане Бизнес 18:44
В Иране выявили сразу несколько штаммов COVID-19 Общество 18:39
Выросла двусторонняя торговля между Канадой и Грузией Бизнес 18:29
Евростат обнародовал объем импорта странами ЕС нефтяных масел из Туркменистана Энергетика 18:22
Освободив троих армян, Азербайджан в очередной раз проявил свой гуманизм - депутат Политика 18:12
Минфин Азербайджана разместил на аукционе очередной транш среднесрочных облигаций Финансы 18:11
Путин и Эрдоган обсудили проблематику карабахского урегулирования Политика 18:08
Проведены очередные занятия для слушателей курсов усовершенствования психологических навыков офицерского состава азербайджанской армии (ФОТО) Азербайджан 18:05
Всего за 38 манатов в месяц! Экономика 17:55
В Азербайджане очень ответственно подходят к обеспечению кибербезопасности – Лаборатория Касперского ИКТ 17:51
Грузия увеличила импорт картофеля почти наполовину Бизнес 17:50
Строительство "Дороги победы" в Шушу продолжается ускоренными темпами - Госагентство Экономика 17:46
Министр связи Азербайджана подписал приказ о новом назначении Экономика 17:39
Мюнхенская конференция по безопасности - 2021 не состоится в очном формате Европа 17:37
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Фикрета Годжи Политика 17:31
Сценический наряд Самиры Эфенди на "Евровидении" создаст всемирно известный модельер Стиль 17:30
Героям Отечественной войны Азербайджана планируется предоставить налоговые льготы Политика 17:27
Еще 2 ветерана Отечественной войны, отправленные на лечение в Турцию, вернулись в Азербайджан (ФОТО) Общество 17:26
Азербайджан в 2021 году вложит $1,5 млрд в восстановление своих освобожденных от оккупации территорий - министр Экономика 17:17
Иран создал суперкомпьютер производительностью несколько петафлопс Общество 17:15
В первом квартале 2021 года Грузия импортировала гречку в основном из России Бизнес 17:06
США приветствуют освобождение Азербайджаном трех армянских задержанных Политика 17:04
Египет рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения с Россией в течение месяца Арабские страны 16:56
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии Арабские страны 16:51
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро повысились Израиль 16:50
В Азербайджане могут отменить группы инвалидности - Госагентство Общество 16:49
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:43
В связи с отменой инвалидности в Генпрокуратуру Азербайджана сделано 266 обращений Общество 16:43
ВОЗ и Германия создадут в Берлине центр для анализа информации об эпидемиях в мире Европа 16:41
В Азербайджане выявлено 1 080 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 074 человека Общество 16:39
В Дашогузском регионе Туркменистана ведется шелковичная кампания Бизнес 16:36
Страховые компании завершают подсчет ущерба в Кахети Грузия 16:33
Глава МИД Азербайджана проводит встречу один на один со своим грузинским коллегой Политика 16:25
В Азербайджане почти 400 раненых участников Отечественной войны получили инвалидность Общество 16:24
Facebook тестирует в США приложение для соседей США 16:23
Надо снести позорный памятник фашисту Нжде в Карабахе – российское издание Армения 16:19
Геостат обнародовал статистику импорта нефти в Грузию Энергетика 16:17
Грузинский и азербайджанский народы очень привязаны друг к другу и взамосвязаны - Гарибашвили Политика 16:14
Президент Ильхам Алиев: Отношения между народами Азербайджана и Грузии опираются на большую историю Политика 16:12
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжает оставаться одним из самых крупных инвесторов экономики Грузии Политика 16:12
То, что Европарламент называет армянских террористов "военнопленными", является проявлением несправедливого подхода - азербайджанский депутат Политика 16:08
Премьер Грузии посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО) Политика 16:02
В Баку прошли похороны народного поэта Фикрета Годжи (ФОТО/ВИДЕО) Общество 15:59
Премьер-министр Грузии посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 15:49
Солисты Международного центра мугама исполнили Türk Yılmaz Marşı (ВИДЕО) Культура 15:43
Международный центр мугама окажет поддержку проекту, реализуемому в рамках Года Низами Гянджеви и Юнуса Эмре (ФОТО) Культура 15:37
Старинная Шуша в ковровом искусстве, или Вечно поющий в доме спутник (ФОТО) Интересное 15:33
Азербайджанская IT-компания внедрит на местном рынке прием безналичных платежей на базе смартфонов Экономика 15:31
В Азербайджане завершено следствие по делу гражданина Ливана, воевавшего наемником в Карабахе (ВИДЕО) Азербайджан 15:31
Платежная система Азербайджана готова запустить в стране операции по криптовалютам Экономика 15:13
Новая возможность по программе возврата НДС! Экономика 15:11
FlyArystan доставил в Кутаиси первых пассажиров из Актау Грузия 14:54
Канцлер Австрии заявил о необходимости быстрого решения EMA при регистрации "Спутника V" Европа 14:51
ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС иностранным госкомпаниям Европа 14:48
Турция более чем на треть увеличила экспорт готовой одежды Турция 14:46
Чехия видит возможности сотрудничества с Узбекистаном в промышленности и сельском хозяйстве Узбекистан 14:43
Турция значительно увеличила экспорт химпродуктов Турция 14:36
Blue Origin откроет продажу билетов на корабль New Shepard 5 мая США 14:34
Ираклий Гарибашвили пригласил Президента Азербайджана в Грузию Политика 14:28
Нефтехимические предприятия SOCAR Turkey увеличили переработку отходов более чем на 30% Энергетика 14:26
Дочерние компании SOCAR Turkey получили сертификаты о нулевых отходах Энергетика 14:19
Туркменский консорциум объявил тендер на закупку санитарно-гигиенических средств Тендеры 14:09
В Грузии выросли цены на топливо Энергетика 14:04
В Азербайджане на оплату обучения студентов из социально уязвимых групп населения будет направлено 14 млн манатов - министр Общество 14:00
Стоимость оказываемых населению платных услуг в Баку снизилась на 10% Бизнес 13:42
Оборот сферы общепита в Баку в I квартале 2021 г. сократился более чем вдвое Бизнес 13:38
Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла Общество 13:34
Минздрав Туркменистана продлил тендер на закупку оборудования Тендеры 13:31
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты на 100 млн манатов Финансы 13:23
В Баку сократилась среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников Финансы 13:23
Обнародован физический поток газа через межсоединения TAP с начала мая Энергетика 13:17
Большинство операций по ценным госбумагам в Азербайджане приходится на первичный рынок Финансы 13:13
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:08
Туркменский госконцерн обнародовал проходку при бурении горных пород с начала года Энергетика 13:08
Платежная система Азербайджана предоставляет на внутреннем рынке комплекс услуг B2B и C2B сегмента Экономика 13:02
Азербайджан, Турция и Узбекистан планируют подписать меморандум в сфере аудита Бизнес 12:55
Чистая прибыль Moller-Maersk в первом квартале подскочила в 14 раз Европа 12:54
Синоптик рассказала, сколько продлится ветреная погода в Баку Общество 12:48
Коронавирус в Израиле: Около 1200 зараженных, за сутки ни один больной COVID-19 не умер Израиль 12:46
Назначен новый руководитель телерадиокомпании "Space" Общество 12:36
Турция поставила в Азербайджан очередную партию новой инженерной техники и оборудования (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:35
В Ираке несколько человек погибли и пострадали при атаке на нефтяное месторождение Арабские страны 12:32
Узбекско-корейское СП закупит автошины Тендеры 12:29
На Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,5 Россия 12:22
Столица Туркменистана стала кандидатом на включение в Сеть творческих городов ЮНЕСКО Туркменистан 12:19
Премьер Грузии прибыл с визитом в Азербайджан Политика 12:18
Азербайджан стремится расширить свои возможности в области машиностроения - эксперт Бизнес 12:15
В России выявили 7 975 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:13
Возобновляются паcсажироперевозки по ж/д линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт Общество 12:07
Туркменистан принял участие во встрече ОБСЕ по кибербезопасности Туркменистан 12:03
Finnair в апреле сократила объем пассажироперевозок на 6,3% Европа 11:58
Сильный ветер повалил в Баку 15 деревьев (ФОТО) Происшествия 11:57
В марте 2021 г. мировой спрос на авиаперевозки вырос на более чем 7% Транспорт 11:53
На севере Азербайджана выпал снег - фактическая погода Общество 11:48
Более 2 тыс. человек погибли из-за миграционных мер Евросоюза Европа 11:47
Все новости