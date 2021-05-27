В Баку состоялся праздник, посвященный Дню Славянской письменности и культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Русском доме в Баку (РИКЦ) состоялся праздник, посвященный Дню Славянской письменности и культуры, в память Святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

На празднике были подведены итоги конкурса рисунков в рамках совместного проекта Русского дома в Баку, Бакинско-Азербайджанской епархии Русской Православной церкви и Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана "Земное и небесное".

На открытии главный специалист-эксперт представительства Россотрудничества в Азербайджане Елена Шишкалова отметила, что конкурс дал возможность выявить и раскрыть творческие способности молодых талантов.

Участники конкурса отразили в своих рисунках все то, что окружает их в повседневной жизни – родной дом, семью, друзей, природу в разных ее проявлениях. Среди участников были талантливые воспитанники студий, кружков рисования Русского дома в Баку, общеобразовательных школ № 53, № 47, школы-лицея № 6, школы №12 города Сумгаита, Бакинского Европейского Лицея, Центра русской культуры.

В конкурсе приняли участие три возрастные группы до 8 лет, 9–12 лет, и 13–17 лет.

Победителями конкурса стали 23 участника. Им вручили грамоты и подарки Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике Ирек Зиннуров и секретарь Бакинского Епархиального Управления, настоятеля храма святого Архангела Михаила города Баку Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви протоиерея Мефодий Эфендиев.

(Автор: Вугар Иманов)