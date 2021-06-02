Исфар Сарабский выступит на Montreux Jazz Festival

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, пианист, композитор и аранжировщик Исфар Сарабский примет участие в джазовом фестивале в Монтрё (Montreux Jazz Festival), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фестиваля.

Джазовый фестиваль в Монтрё пройдет 2-17 июля 2021 года, выступление Исфара Сарабского состоится 11 июля.

Джазовый фестиваль в Монтрё - музыкальный фестиваль в Швейцарии, проводимый ежегодно с 1967 года в начале июля на берегу Женевского озера. Фестиваль на протяжении многих лет остается одним из самых оригинальных и инновационных на международной арене, являясь большим событием в мире музыки.

Отметим, что Исфар Сарабский - победитель конкурса пианистов на джазовом фестивале в Монтрё (2009 год).

Исфар Сарабский - азербайджанский джазовый музыкант, исполнитель электронной музыки, пианист и основатель жанра электро-мугам, который привнес в музыку новый стиль. Его классический и прогрессивный джаз, а также опыты в электронной музыке привлекли внимание не только критиков и экспертов, но и гигантских музыкальных лейблов. Сарабский стал первым азербайджанским джазовым музыкантом, а также музыкантом, работающим в жанре электронной музыки, подписавшим бизнес-контракт с Warner Music Group.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)