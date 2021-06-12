В Баку прошла церемония награждения медалью имени Вагифа Самедоглу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее Самеда Вургуна в Баку прошла церемония награждения медалью имени Вагифа Самедоглу, посвященная 80-летию со дня рождения писателя-драматурга, сценариста, народного поэта, кавалера орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал" Вагифа Самедоглу (5.06.1939 – 28.01.2015). Медаль вручается за пропаганду творчества писателя, сообщает Trend Life.

Медаль должны были вручить в начале прошлого года, но из-за пандемии церемонию перенесли на этот год. Медалью Вагифа Самедоглу были награждены народные артисты Рамиз Гасаноглу, Валех Керимов и Афаг Баширгызы, литературные чтецы и актеры Кямран Юнис и Хазар Сулейманлы, писательница Ульвия Гейдарова, литературовед Назрин Гусейнли, скульптор Кямран Асадов и юрист Самед Векилов. Медаль была вручена директором дома-музея Нушабой Бабаевой-Векиловой.

Вагиф Самедоглу (5.06.1939 – 28.01.2015) родился в семье первого народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна. Выпускник музыкальной школы имени Бюльбюля, Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне – Бакинская музыкальная академия), курсов Московской консерватории имени Чайковского. В разные годы был преподавателем фортепьяно в Азербайджанской государственной консерватории, возглавлял редакцию искусств Азербайджанской советской энциклопедии, был заведующий литературной частью киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, главным редактором газеты Oğuz eli. Член Союза писателей Азербайджана, автор книг "Yeddi şeir" ("Семь стихотворений"), "Yoldan teleqramlar" ("Телеграммы с пути"), "Günün bəxtı" (Cxfcnmt lyz), "Mən burdayam, ilahi" ("Боже, я здесь..."), "Uzaq, yaşıl ada" ("Далекий зеленый остров"), ставших ярким событием в современной азербайджанской литературе. Всенародную любовь снискали такие картины, снятые по его произведениям, как "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо") и "Yaşıl eynəkli adam" ("Человек в зеленых очках"), а также постановки на пьесы "Uca dağ başında", "Lotereya", "Yayda qartopu oyunu", "Generalın son əmri", "Mamoy kişinin yuxuları". В 2000 - 2005 годах был депутатом Милли Меджлиса (парламент), являлся членом комиссии по помилованию и азербайджанской парламентской делегации в ПАСЕ. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)