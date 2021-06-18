Юсиф Эйвазов исполнит песни Александры Пахмутовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов приступил к сотрудничеству с известным российским композитором, народной артисткой СССР Александрой Пахмутовой. Об этом Юсиф Эйвазов сообщил в Instagram.

"Вчера был очень эмоциональный день - я встретился с легендарной Александрой Николаевной Пахмутовой. Это была очень волнительная встреча, так как это целая эпоха, это целая жизнь. Александра Николаевна написала более 500 произведений, известных всем хитов, песен для фильмов, композиций для оркестра, романсов и так далее. Я безумно счастлив, что уже этой осенью мы представим вашему вниманию новые (ранее не исполняемые) песни Александры Николаевны. Для меня как для артиста невероятная честь и счастье работать с такой Величиной!", - написал народный артист Азербайджана.

Отметим, что ранее Юсиф Эйвазов сообщил о сотрудничестве с известным российским композитором, продюсером Максимом Фадеевым. Также после участия во втором сезоне популярного шоу "Маска" Эйвазов (маска "Ламы") и солист российской поп-группы "Иванушки International", музыкант, певец и актер Кирилл Туриченко (маска "Носорога") рассказали, что готовят совместный шоу-концерт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)