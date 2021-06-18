Азербайджан и Республика Корея расширяют связи в области науки и культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) состоялась встреча директора музея, академика Наили Велиханлы с послом Республики Корея в нашей стране Ким Тонг Опом, сообщили Trend Life в музее.

Основная цель встречи – расширение связей между двумя странами в сфере культуры и науке.

Во встрече также приняли участие: заместитель директора музея по научной работе, доктор философии по истории, доцент Махфуза Зейналова, ученый-секретарь, доктор философии по истории, доцент Фархад Джаббаров, руководитель отдела международных связей музея Эмин Дадашев и другие.

На встрече Наиля Велиханлы рассказала о деятельности учреждения, подчеркнув, что с некоторыми музеями зарубежных стран налажены международные отношения. Была выражена готовность расширять связи с Республикой Корея в области науки и культуры.

В свою очередь, посол отметил, что количество азербайджанских студентов, обучающихся в Корее и изучающих корейский язык и культуру, увеличивается.

Посол сообщил, что в будущем будут предприняты шаги по расширению культурных и научных связей между Кореей и Азербайджаном, и для реализации этих проектов будет создана специальная рабочая группа.

В ходе встречи Ким Тонг Оп ознакомился с выставками, проходящими в музее. В завершение мероприятия послу Республики Корея в Азербайджане были вручены печатные издания, посвященные 100-летию музея.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)