Картина "Горские евреи-земледельцы" художника из Баку вошла в собрание Государственного музея Востока (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Картина современного художника, председателя Союза художников горских евреев Росси, уроженца Баку Рами Меира под названием "Горские евреи-земледельцы" вошла в собрание российского Государственного музея Востока, сообщили Trend Life в пресс-службе мастера кисти.

Государственной музей Востока – единственный в России культурный центр в своем роде. В его коллекции находится исключительное собрание памятников искусства и художественной культуры народов Востока, включая Закавказье. Картина украсит коллекцию живописи Северо-Кавказского филиала музея в городе Майкопе и достойно пополнит государственный музейный фонд, сообщается в письме музея, направленного художнику.

Картина создана по мотивам открытки 1930 года, на которую художник взглянул как на исторический документ, фиксирующий быт и образ жизни горских евреев начала прошлого века.

Рами Меир – горский еврей по национальности, родился в Баку. В своем творчестве современный художник уделяет большое внимание азербайджанскому периоду своей жизни, изображает исторические улочки городов и селений Азербайджана и дорогие для нашего народа образы – сочные плоды граната, яркое солнце Абшерона, синие воды Каспия. Сегодня художник живет и работает в Москве, но обязательно посещает родной Баку.

"Горские евреи из Азербайджана очень любят культуру страны, где исторические ценности мультикультурализм и толерантности. В искусстве как отдельный феномен существует азербайджанская эстетика. И она раскрывается в многонациональном колорите этой страны при лидирующей восточной традиции, в эстетике традиционных ремесел, национальных орнаментов, в связи традиционных символов с удивительной и яркой природой Азербайджана, в благословенности и богатстве этой земли и, конечно, в яркой ментальности и отрытом, щедром и добром характере людей", – отметил Рами Меир.

(Автор: Вугар Иманов)