Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 24 июня 2021 20:38 (UTC+04:00)
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась презентация двух кинжалов, подаренных музею известным оружейником, мастером традиционного оружейного декора, 41-летним Эмином Мамедовым ко Дню Вооруженных сил Азербайджана – 26 июня, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры, науки, дипломатических миссий. На открытии минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны.

Директор музея, председатель Азербайджанского национального комитета ICOM, заслуженный работник культуры Ширин Меликова отметила, что автор этих произведений, наш соотечественник Эмин Мамедов, на протяжении многих лет живет и работает в Канаде, где продолжает исследовать и популяризовать традиции азербайджанского оружейного ремесла. Эмин Мамедов – обладатель первого места в конкурсе Culture for Peace (Культура во имя мира), организованном ЮНЕСКО в Париже в апреле нынешнего года. В соавторстве с художником Александром Воловиком он издал книгу The Azerbaijan Armourer’s Art (Оружейное ремесло Азербайджана), охватывающую широкий круг информации и щедро иллюстрированную. Эта книга была также представлена гостям.

Ширин Меликова подробно рассказала об уникальном даре Эмина Мамедова музею. Один из кинжалов выдержан в традициях шамахинских оружейных мастеров. Интересны ножны кинжала – с насечкой, изображающей в верхней части молящегося знатного человека, а в нижней – жениха и невесту в национальной одежде, а также цветочные узоры. Художественное оформление второго кинжала выдержано в духе эпохи Каджаров. Ножны и рукоять инкрустированы серебром и украшены изящным растительным орнаментом в виде буты и других мотивов. Кинжалы изготовлены из дамасской стали, использованы золотые инкрустации, слоновая кость и другие ценные материалы. Около рукоятки выгравировано арабской каллиграфией – Азербайджан и имя мастера, а также – Пусть Всевышний хранит Тюрков.

Эти ценные произведения, свидетельствующие о продолжении древних художественных традиций Азербайджана в наши дни, вошли в коллекцию "Художественный металл" Азербайджанского национального музея ковра и заняли достойное место в его постоянной экспозиции.

Выступившие на мероприятии – сотрудник Министерства обороны, заслуженный деятель искусств, полковник Абдулла Гурбани, ведущий научный сотрудник Института архитектуры и искусств НАНА, профессор Государственной академии художеств Тельман Ибрагимов, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов – подчеркнули, что в период 44-дневной Отечественной войны доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сокрушила армянского агрессора и освободила оккупированные на протяжении почти тридцати лет земли, а также отметили единство нашего народа и героизм воинов. Была отмечена высокая художественная ценность подаренных музею кинжалов, мастерство и патриотизм оружейника Эмина Мамедова. К сожалению, автор произведений не смог приехать из Канады, но от имени Эмина его мать Майя Мамедова поблагодарила выступивших за добрые слова о сыне.

Ведущий солист Государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист, замначальника Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова майор Джахангир Гурбанов исполнил композицию Абдулла Гурбани "Безымянный солдат", посвященную памяти воинов, павших за свободу и независимость страны.

В заключение гости осмотрели экспозицию коллекции "Художественный металл" и преподнесенные музею кинжалы.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Известный оружейник из Канады подарил азербайджанскому музею уникальные кинжалы ручной работы (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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