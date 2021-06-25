Презентована книга Зелимхана Ягуба "Qarabağ şikəstəsi" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В онлайн-формате состоялась презентация книги народного поэта Азербайджана Зелимхана Ягуба (1950-2016) "Qarabağ şikəstəsi", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие было организовано минкультуры, комитетом по культуре Милли Меджлиса (парламент) и Международной тюркской академией.

Ведущий презентации, эксперт комитета по культуре Милли Меджлиса Акпер Гошалы дал высокую оценку изданию книги "Qarabağ şikəstəsi", в которую вошли стихи и поэмы Зелимхана Ягуба на тему Карабаха. Он также оценил издание как глубокое уважение к светлой памяти шехидов и Мастеру слова.

Председатель парламентского комитета по культуре Ганира Пашаева рассказала о важной роли Зелимхана Ягуба в азербайджанской поэзии и культуре в целом. Было подчеркнуто, что Зелимхан Ягуб - поэт, которого знали и любили во всем тюркском мире. Его сердце билось в унисон с тюркским миром.

Было отмечено, что Карабах занимал очень важное место в творчестве Зелимхана Ягуба.

"Он верил, что наш народ никогда не смирится с оккупацией и наши земли будут освобождены. В этом смысле он всегда был оптимистом, и этот оптимизм нашел свое отражение в его творчестве. И его мечты сбылись", - сказала она.

Заведующий отделом по вопросам книгооборота и работы с издательствами минкультуры Акиф Марифли подчеркнул, что в творчестве Зелимхана Ягуба, помимо патриотической темы, особое место занимают стихи, воспевающие и пропагандирующие тюркизм.

Советник президента Международной тюркской академии Физули Меджидли отметил, что плодотворный творческий период Зелимхана Ягуба совпал с периодом обретения Азербайджаном независимости и со сложным периодом оккупации наших земель.

На мероприятии также выступили депутат Милли Меджлиса, академик Низами Джафаров, секретарь Союза писателей Азербайджана, главный редактор 525-ci qəzet Рашад Меджид, составитель и редактор книги, заслуженный работник культуры Муса Набиоглу.

Сын Зелимхана Ягуба Бахлул Ягубов выразил организатором мероприятия признательность от имени семьи поэта.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)