Одним летним вечером в Баку - романтика под открытым небом (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На открытой площадке галереи Art Tower в Ичеришехер в рамках музыкального фестиваля "Симург" прошло очередное мероприятие, сообщает Trend Life.

Вечер в самом сердце столицы Азербайджана выдался лирическим, уютным и необыкновенно красивым. Гости пришли послушать городские романсы и любимые миллионами слушателей песни композитора Тофига Гулиева. В этот вечер для них выступили заслуженные артисты Азербайджана Сахиб Пашазаде и Фарид Алиев, лауреаты международных конкурсов Марьям Юсифова, Эльмина Гасанова, Эмин Исмайлов, Назрин Асланлы, Юлия Моторина и Саида Тагизаде.

Музыканты выразительно, эмоционально и артистично исполнили музыкальные произведения, которые были наполнены яркими чувствами и духом прошлых лет.

Среди гостей были глава департамента культурных программ YARAT, поэтесса Ульвия Ахундова, телеведущие Джейхун Али, Азер Гариб, Гаджи Нуран Гусейнов, поэтесса и бард Вафа Мамедова и другие.

Напомним, что в нынешнем году музыкальный фестиваль "Симург" расширил свою программу. Если ранее конкурс проходил только среди пианистов, то в 2021 году в проекте принимают участие исполнители на струнных и духовых инструментах, вокалисты, а отбор участников планируется проводить не только в столице, но и в регионах Азербайджана.

"Симург" - это не только концерты, но и образовательные проекты, а также воркшопы и художественные выставки. Такой формат фестиваля связан с тем, что организаторы стремятся выявлять все грани таланта юных участников, расширять их кругозор. Автор и руководитель фестиваля "Симург" - пианистка, лауреат престижных международных конкурсов Саида Тагизаде.

Фестиваль проводится при поддержке министерств образования и культуры Азербайджана, Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Baku Media Center, НПО Arts Council Azerbaijan, Pasha Holding и Aqua Vita.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)