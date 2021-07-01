Впервые объединились символы Азербайджана и Ирландии – соавторство через 150 лет (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, тарист Сахиб Пашазаде и исполнительница на арфе Пярвин Ашари представили композицию "Аве Мария" Иоганна Себастьяна Баха и Шарля Гуно, посвященную Международному дню музыканта, который ежегодно отмечается первого июля, сообщает Trend Life.

"Впервые в истории музыки вместе прозвучали тар и арфа", - отметил Сахиб Пашазаде.

Из истории известно, что тар был распространен в ряде стран и, как правило, имел шесть струн. Во время игры его держали на коленях. Однако в 70-е годы XIX века тар был реконструирован музыкантом и композитором Мирзой Садыхом Асад оглы (Садыхджан). В результате у азербайджанского тара появилось больше звонких струн, а выпрямление обоих чаш корпуса снизу позволило играющему удерживать инструмент высоко на груди. Тар приобрел значение музыкального символа Азербайджана, в нем заключены национальные традиции нашего народа. Азербайджанское искусство игры на таре и мастерство его изготовления в 2012 году включены в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Арфа - струнный щипковый музыкальный инструмент, состоит из двух расположенных под углом рам, между которыми натянуто множество струн. Один из древнейших инструментов, символ Ирландии. В XVIII столетии была изобретена педальная арфа, ставшая стандартом в классической музыке.

"Аве Мария" - самая популярная католическая молитва, слова которой положены композиторами на почти 50 разных мелодий в разные времена. Как получилось, что эти два композитора – Бах и Гуно, жившие в разное время, через 150 лет стали соавторами одного музыкального произведения?

Прелюдия до мажор - самая известная пьеса из "Хорошо темперированного клавира" Баха предваряет цикл сочинений для клавесина из 48 прелюдий и фуг. Этот клавир был написан Бахом еще в 1722 году. Вторая часть - в 1744-м. А первая прелюдия до мажор за свою изысканность и простоту получила всеобщее признание музыкантов всех времен и народов. Прошло 150 лет…

Молодой композитор Гуно частенько захаживал в дом известного французского пианиста Пьера Циммермана, ухаживал за его дочерью Анной, на которой впоследствии и женился. И вот в один из дней 1852 года, развлекая публику в гостиной, Шарль играл прелюдию до мажор Баха и решил сымпровизировать. Он сыграл очень удачную дорисовку к уже известной прелюдии. Импровизация всем очень понравилась, а будущий тесть Циммерман так вдохновился ею, что попросил Гуно повторить и переложил эту импровизацию на бумагу. Из этого удачного сочетания прелюдии Баха и импровизации Гуно была оформлена пьеса для скрипки или виолончели, которая была названа "Размышления над прелюдией Баха до мажор". Изданная в 1853 году пьеса быстро стала известной, она исполнялась в салонах, звучала по завершении многих концертов и очень полюбилась публике. Через некоторое время Гуно положил пьесу на слова одного из поэтов того времени, и оказалось, что она превосходно подходит для исполнения голосом. Неизвестно, кто предложил наложить текст молитвы на эти "Размышления", но это произошло через семь лет после появления самой мелодии импровизации, дописанной к прелюдии Баха. Именно в 1859 году впервые прозвучала "Аве Мария". Удивительно, что случайно наигранная импровизация стала одним из известнейших произведений Баха – Гуно и одним из красивейших вариантов молитвы "Аве Мария".

(Автор: Вугар Иманов)