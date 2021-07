На улицах французского города появились фотографии азербайджанцев и Баку. Реза Дегати рассказывает о реалиях Карабаха (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный фотограф азербайджанского происхождения Реза Дегати продолжает серию выставок в городах Франции. Очередная экспозиция под названием "Ренессанс" была представлена под открытым небом на улицах Пьерфита, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (ADFA, Ассоциация диалога Франция – Азербайджан).

Пьерфит – уникальный город, где проживает более 60 национальностей. Фотографии развешаны на здании мэрии, перед консерваторией, центром культуры Mediateka и т.д.

Филантроп, идеалист, гуманист и фотограф Реза Дегати за последние 40 лет создал образы для зрителей всего мира, побывал в более чем ста странах, где фотографировал войны, революции, антропогенные и стихийные бедствия, освещая человеческие трагедии и конфликты, а также красоту земли.

В нынешней экспозиции он представил портретные кадры жертв войн – людей, потерявших своих близких и родных, с трагическими судьбами из Афганистана, Заира, Эфиопии, Сомали, Руанды, Судана и других стран. И, конечно же, из Азербайджана, 20 процентов территории которого на протяжении почти 30 лет были оккупированы армянскими агрессорами.

В своем выступлении он поделился впечатлениями о фотографиях, которые снимал со слезами на глазах. Он рассказал о событиях первой и второй Карабахских войн, вандализме армянских агрессоров, уничтоживших древние памятники, увиденных им страшных картинах на освобождённых землях в Шуше, Агдаме, Физули, Агдаме и других городах, а также о заминированных территориях и жертвах среди мирного населения. Кстати, он сам во время недавнего посещения освобожденного от оккупации Кельбаджарского района едва не подорвался на мине.

«В каждом городе и селе на освобожденных от оккупации территориях я, фотографируя, пытался задокументировать все, что видел, чтобы в истории сохранились факты о том, в каком состоянии эти земли были возвращены назад», – отметил Реза Дегати, призвав людей разных национальностей и конфессий вместе работать над тем, что прийти к миру и поддерживать его.

В экспозиции также представлены кадры живой природы и памятников мировой архитектуры, в том числе старинной части Баку – Ичери шехер, который с находящимся на его территории Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что ранее работы Резы Дегати были представлены в Шатовиле: https://www.trend.az/life/culture/3451441.html

Реза Дегати является одним из лучших репортажных фотографов современности, его снимки украшают обложки таких изданий, как National Geographic, GEO, Time Photo и многих других. Родился 26 июля 1952 года в Тебризе (Иран) в азербайджанской семье. Родители родом из Ардебиля. Покинул Иран в 1979 году, с тех пор живет в Париже. Является автором 30 книг, среди которых две посвящены Азербайджану – "Очарование огня" (Elegance of Fire) и "Массовое убийство невинных" (The Massacre of Innocents), в которых нашли отражение события Чёрного января (кровавая бойня в ночь с 19 на 20 января 1990 года, учинённая советскими войсками в Баку с целью подавить борьбу азербайджанского народа за независимость) и геноцид в Ходжалы (массовая резня мирного населения, учиненная армянскими агрессорами в азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года). Реза Дегати является обладателем престижнейших премий, кавалером французского национального ордена "За заслуги", лауреатом многих международных премий.

(Автор: Вугар Иманов)