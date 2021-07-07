Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО)

Культура 7 июля 2021 15:15 (UTC+04:00)
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Шатовиль в рамках международной выставки "Origins of worlds" (Происхождение миров) представлена экспозиция всемирно известного французского фотографа азербайджанского происхождения Реза Дегати, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (ADFA, Ассоциация диалога Франция – Азербайджан).

На одной из самых престижных международных выставок Франции, организованного La Maison Laurentine, демонстрируются произведения известных представителей искусства из 22 стран мира. Впервые здесь представлены работы фотографов.

Реза Дегати за время своей 40-летней деятельности побывал во многих уголках планеты, запечатлев как красоту мира и уникальных мест, так и побывав в горячих точках, отразив в фотографиях ужасы и трагедии войны, показывает боль и тяжелые судьбы людей на своих фотографиях. Именно об этом рассказывают более 100 фотографий автора в двух секциях экспозиции - "Современная Одиссея Резы" (l'Odyssey contemporaine de Raza) и "Глубина тишины" (Epaisseur du silence). Часть экспозиции посвящена Азербайджану и вызвала большой интерес посетителей.

Древним Гобустаном (Гобустанский государственный историко-художественный заповедник) - археологическим заповедником, частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, фотограф раскрывает первозданную красоту Азербайджана. Как известно, в горах Гобустана сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов - наскальные изображения, некогда обитаемые пещеры, следы поселений человека, надгробные памятники и др. В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Особенно впечатлительны кадры последствий Карабахской войны, разрушенных в период оккупации армянскими агрессорами и варварами городов и сел Азербайджана - Шуши, Агдама, Кельбаджара и т.д. Трагические истории, скрытые за фотографиями, представлены в письменной форме внизу под каждой фотографией. Причем, каждая из них была лично отобрана комиссаром выставки Пьером Бонджованни и составлен текст вместе с Резой Дегати. Благодаря этим текстам посетители узнают истину происшедших событий.

В то же время, каждая работа Резы Дегати - это призыв к миру и человеческому сосуществованию. Выставка будет представлена до 12 сентября.

"Я буду во Франции 12 дней, и за это время у меня состоятся три экспозиции и две конференции. Посредством таких выставок я расскажу миру о реалиях Карабаха. Затем вернусь в Азербайджан, и останусь в стране до конца года, посетив Карабах и запечатлев каждый шаг на своих фотографиях. По итогам будет выпущена большая фотокнига, проведены специальная выставка и конференция, посвященные Карабаху. Свои фотографии, отражающие карабахские реалии, и книгу я выставлю и в крупных городах мира, проведу серию конференций", - отметил Реза Дегати.

(Автор: Вугар Иманов)

Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Image
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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