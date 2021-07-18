Директор азербайджанского музея предстала в образе чеченской девушки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра подписал меморандум о взаимопонимании с Национальным музеем Чеченской Республики России, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Документ подписали директора– Ширин Меликова и Залина Мамаева. Церемония подписания состоялась во время поездки Ширин Меликовой в Грозный.

"Азербайджанский национальный музей ковра – первый в нашей стране музей, который начал сотрудничать с музеями Чеченской Республики. Меморандум направлен на развитие и расширение культурного сотрудничества между двумя республиками, проведение исследований в области музейной работы, обмен делегациями научных сотрудников и методической литературой, а также реализацию совместных выставочных проектов. Данный документ является еще одним вкладом в развитие азербайджано-российских культурных связей", - отметила директор музея, председатель Азербайджанского национального комитета ICOM, заслуженный работник культуры Ширин Меликова.

Директор музея также приняла участие во II Международной научно-практической конференции "Кавказ на стыке Европы и Азии: проблемы сохранения историко-культурного наследия и реставрация уникальных объектов в Северо-кавказском федеральном округе", выступив с докладом "Опыт Азербайджанского национального музея ковра в восстановлении старинных технологий ткачества и вышивки". Конференция прошла в Национальной библиотеке Чеченской Республики.

Организаторами конференции выступили Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Чеченской Республики, Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник и Российская ассоциация реставраторов.

Целью мероприятия является выявление текущей ситуации в области сохранения объектов культурного наследия в Северо-Кавказском федеральном округе и выработка предложений по вопросам государственной охраны, сохранения и популяризации объектов культурного наследия данного региона, развитие сотрудничества между специалистами различных направлений науки и культуры в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Ширин Меликова также представила на своей странице в соцсети фотографию, где предстала в образе чеченской девушки, совершила экскурсию по городу, провела встречи с коллегами.

(Автор: Вугар Иманов)