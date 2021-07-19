Черным по белому – народная артистка Камилла Гусейнова написала повесть о жизни прима-балерины (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Повесть "Пуанты – последняя пара", автором которой является народная артистка Азербайджана, художественный руководитель балетной труппы Государственного академического театра оперы и балета Камилла Гусейнова опубликована в российском журнале "Московский BAZAR", сообщает Trend Life.

Повесть была написана Камиллой Гусейновой после того, как она ушла со сцены. Напомним, что в мае 2016 года прима-балерина Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народная артистка, лауреат премий "Зирвя", "Золотой Дервиш" Камилла Гусейнова выступила в качестве балерины в своем последнем - прощальном - спектакле "Шахерезада", исполнив главную партию Зибейды.

"После того как ушла со сцены переживала достаточно сложный период, было много мыслей, многое хотелось сказать… Тогда я решила писать, сама не зная, во что это впоследствии выльется. Эта работа достаточно долго создавалась. В произведении повествуется не только о балете, но и о моих личных переживаниях, чувствах. Все эти эмоции описываются сквозь призму моей балетной жизни. Ведь жизнь артистки балета полностью подчинена этому искусству. Она балерина не только на сцене, в репетиционном зале, на работе – она балерина везде… И это основная мысль, которую я хотела донести в произведении", - рассказала Trend Life народная артистка.

Несмотря на то, что повесть была написана давно, Камилла Гусейнова не знала, какая жизнь и судьба будет у произведения, и поэтому она обратилась к известному кинорежиссеру, драматургу, сценаристу Ефиму Абрамову (прим.- Ефим Абрамов родился в Баку, сейчас живет в Израиле).

"Я позволила себе отправить работу режиссеру, драматургу Ефиму Абрамову. После прочтения он сказал, что этот труд достоин того, чтобы с ним работать и довести до литературного произведения. Ефим Абрамов занялся литературной обработкой и редакцией моей работы. Я ему очень благодарна за это, и за поддержку в моем начинании", - добавила она.

Отметим, что публикация повести в журнале "Московский BAZAR" сопровождается фотографиями автора.

"Предложить повесть для публикации московскому изданию посоветовал Ефим Абрамов. Мы обратились в московскую редакцию, главный редактор журнала "Московский BAZAR" Светлана Сударикова нас поддержала, отметив что произведение достойно публикации. Также нам предложили сопроводить публикацию моими фотографиями, чтобы представить читателю автора", - отметила художественный руководитель балетной труппы Академического театра оперы и балета.

Название повести "Пуанты – последняя пара" неслучайно, Камилла Гусейнова подчеркивает, что пуанты в жизни балерины – это не просто обувь, они значат очень много – это значимая часть профессии.

"Пуанты – последняя пара" стало первым литературным произведением, вышедшим из-под пера народной артистки, и Камилла Гусейнова надеется, что продолжит свою деятельность в этом направлении.

"Надеюсь, что смогу еще что-то написать, достойное публикации. Хочу, чтобы моя литературная деятельность продолжалась, верю, что моего вдохновения хватит, чтобы еще что-то представить читателю. Возможно, новое произведение тоже будет связано с моей жизнью, так как считаю, что нужно писать о том, что пережил, прочувствовал - только в этом случае может быть искреннее изложение", - сказала она.

(Автор: Джани Бабаева)