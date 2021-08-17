Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО)

Культура 17 августа 2021 16:50 (UTC+04:00)
Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 17 августа, в день рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева, на Аллее почетного захоронения в Баку почтили память легендарного исполнителя и композитора, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, друзья и преданные поклонники исполнителя.

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев, выступая на мероприятии, рассказал о жизни и творческом пути Муслима Магомаева, о его безгранично любви к музыке, которой он увлекся еще с юных лет.

Вагиф Алиев подчеркнул, что Муслим Магомаев прожил недолгую жизнь, 66 лет, но прожил ее с глубоким смыслом и очень достойно. Его жизнь была полна творческих успехов.

Было отмечено, что Муслим Магомаев оставил глубокий след в музыкальном искусстве, и память о нем будет вечно жить в сердцах его поклонников. Его память увековечена как в Баку, так и в Москве.

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, народный артист, секретарь Союза композиторов Азербайджана, директор Дома-музея Узеира Гаджибейли, композитор Сардар Фараджев, директор 11-летней школы №26 имени М.Магомаева Гюльшан Гулиева рассказали о человеческих качествах Муслима Магомаева, его безграничной любви к Азербайджану.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а затем музыкальное училище и Бакинскую консерваторию по классу вокала. Впервые Магомаева заметили на молодежном фестивале в Хельсинки в 1962 году, где он стал лауреатом за исполнение песен "Бухенвальдский набат" и "Хотят ли русские войны?". В 1963 году своими концертами Магомаев буквально покорил Москву. Успех был оглушительным. Он свободно владел не только эстрадным, но и оперным материалом. В 1964 году Магомаев уехал на годичную стажировку в миланский оперный театр "Ла Скала".

После Милана Магомаев выступал в крупнейших городах Советского Союза в спектаклях "Тоска" и "Севильский цирюльник". В 1966 и 1969 годах с большим успехом прошли гастроли Магомаева в знаменитом театре "Олимпия" в Париже. В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев получает первую премию, а в Каннах – "Золотую пластинку". В 1973 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. С 1975 по 1989 год Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым он много гастролировал по СССР.

Певец участвовал во всех главных правительственных концертах и праздничных программах на советском телевидении. Голосом Магомаева поет любовную серенаду Трубадур в популярном мультфильме "По следам бременских музыкантов" (1973 год). Дискография Муслима Магомаева насчитывает более 45 грампластинок, а также 15 компакт-дисков, в том числе "Благодарю тебя" (1995), "Арии из опер и мюзиклов. Неаполитанские песни" (1996), "Звезды советской эстрады. Муслим Магомаев. Лучшее" (2001), "Любовь – моя песня. Страна грез" (2001).

В концертном репертуаре Магомаева было более 600 произведений (русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни). Он снялся в фильмах "Низами", "Поёт Муслим Магомаев" и "Москва в нотах". Магомаев – автор более 20 песен, музыки к фильмам. Он был автором и ведущим цикла телепередач о жизни и творчестве американского певца Марио Ланца, написал книгу об этом исполнителе. В 1997 году именем Магомаева была названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под номером 1974 SP1. Муслим Магомаев скончался 25 октября 2008 года на 67 году жизни. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор и фото: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Image
Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Image
Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Image
Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Image
Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Image
Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Image
Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО)
Его жизнь была полна творческих успехов: в Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО)
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