Азербайджано-французский фильм представят на крупнейшем кинофестивале в России (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджано-французский фильм "Biləsuvar" ("Билясувар") будет представлен в основной конкурсной программе XXX Открытого фестиваля кино стран СНГ и Национальных кинематографий "Киношок", который пройдет с 25 сентября по 2 октября, сообщает Trend Life.

Полнометражный художественный фильм снят азербайджанским режиссером и сценаристом Эльвином Адыгезалом, оператор – Огтай Намазов. Проект реализован продюсерскими центрами Karakteres, Memuar Films и Adari Films. Продюсеры – Этьен де Рикод, Интигам Гаджилы и Ирада Багирзаде.

Фильм представлен в форме киноальманаха, который состоит из пяти автономных новелл. Их действие происходит в районном центре на юго-востоке Азербайджана – в Билясуваре и окрестных селениях. В картине раскрываются человеческие качества и взаимоотношения людей, которые отражают их внутреннюю суть, а не внешние впечатления.

В ролях – Кямран Агабалаев, Гюнель Зульфугарлы, Ильгар Дадаш, Тофиг Асланов, Лачын Асланова, Ниямеддин Аманов, Гюнель Мирзали, Джахангир Мелик, Мамед Гаджиев, Руслан Исмайлов, Теймур Гулиев и другие.

Ранее фильм был успешно представлен на кинофестивалях в Южной Корее, Франции и России.

"Киношок" проходит в Анапе с 1992 года, ежегодно в сентябре, и является одним из крупнейших российских кинофестивалей. Основан актрисой Ириной Шевчук, драматургом Виктором Мережко, а также журналистом и кинокритиком Сергеем Новожиловым. Главный приз фестиваля - "Золотая лоза", главная цель - выявление и профессиональная поддержка талантливых кинематографистов, работающих во всех жанрах художественного кинематографа, чье творчество несет духовность и эстетическую новизну.

Фестиваль "Киношок" проходит при поддержке правительства России, Госдумы, министерства культуры, администрации Краснодарского края, Союза кинематографистов и Госфильмофонда РФ.

(Автор: Вугар Иманов)