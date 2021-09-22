Султан царства сердец, или Любовь к рабыне! В Дагестане состоялась премьера спектакля на азербайджанском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Дербентского азербайджанского драматического театра состоялась премьера спектакля "Xəmsə və yaxud könüllər mülkünün sultanı" (Хамса, или Султан царства сердец), сообщил Trend Life режиссер постановки, актер театра и кино, главный режиссер Иреванского государственного драматического театра, заслуженный артист Сарвар Алиев.

Спектакль, поставленный по произведению заслуженного работника культуры Азербайджана Ифтихара Пириева. посвящена жизни и творчеству Низами. Художник-постановщик – заслуженный художник Дагестана Наида Алиметова. Премьера посвящена Году Низами Гянджеви в Азербайджане и 880-летию великого поэта и философа. Образ Низами воплотил молодой актер Сархан Самедов.

Сарвар Алиев отметил, что жизнь Низами связана с Дербентом, правитель которого Сейфеддин Музаффар в 1169 году подарил поэту одну из своих рабынь Афаг (Аппаг). Она была половчанкой (кыпчак - тюркоязычный народ), родом из Гахского района. Низами освободил рабыню и женился на ней, посвятив немало вдохновенных строк своей первой супруге.

Но она не была рабыней в том понимании, как многие себе представляют. Дело в том, что в те времена обычным считались набеги и войны, в результате которых не только удавалось укрепиться экономически, но и приобретался "человеческий капитал" - ремесленники, мастера, женщины-мастерицы и т.д. Также отбирались самые юные и красивые девушки и отправлялись в гарем правителя. И здесь особо проясним, что гарем предназначался не только для жен и фавориток правителя, но и рабынь. Как правило, рабыни жили в общем или нижнем гареме. Фаворитки обитали в верхнем гареме, а жены обычно жили во дворцах. Был даже закон, что если рабыня после 9 лет жизни в гареме так и не была избрана в жены, она имела право покинуть гарем. Султан давал ей приданое, дом и помогал найти мужа. Рабыня получала подписанный султаном документ, подтверждающий ее статус свободного человека. Поэтому рабыни не только выполняли функции обслуживающего хозяйственного персонала, но и получали соответствующее образование для дальнейшей семейной жизни, обучались женским ремеслам. Некоторых самых красивых специально готовили, чтобы преподносить в дар уважаемым людям или правителям.

По некоторым данным, Афаг была подарена Низами в знак того, чтобы привлечь поэта в сарай правителя Дербента. Девушку отправили вместе с караваном богатого приданого в Гянджу. Но, как известно, Низами всегда избегал роли придворных поэтов, предпочитал свободу материальным богатствам. Тем не менее, каждую из своих поэм посвятил отдельному правителю, что было распространенной традицией в его время. Низами принял подарок. Для 28-летнего поэта это была любовь с первого взгляда.

Афаг за светлую кожу лица и волосы называли Агджагыз (Белая девушка). Другое имя Аппаг – считается видоизмененным от азербайджанского - ağappak (агаппак, белоснежная). Сам поэт называл ее "величавой, прекрасной, разумной", обладала незаурядным умом, внутренней культурой, прекрасно знала народные сказания и песни, героические легенды своего народа.

(Автор: Вугар Иманов)