Жемчужины азербайджанской оперы – от "Кероглу" до "Вагифа" (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) при поддержке министерства культуры Азербайджана представлен фильм Azərbaycan Opera İnciləri ("Жемчужины азербайджанкой оперы"), сообщает Trend Life.
Мероприятие прошло в рамках XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.
Автор идеи фильма – директор Дворца Гейдара Алиева, заслуженный артист, оперный певец Рамиль Гасымов. Картина повествует о славной истории азербайджанского оперного искусства.
В фильме представлены отрывки из опер "Кероглу" Узеира Гаджибейли, "Низами" Афрасияба Бадалбейли, "Наргиз" Муслима Магомаева-старшего, "Шахсенем" Рейнгольда Глиэра, "Севиль" Фикрета Амирова и "Вагиф" Рамиза Мустафаева.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)