Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов провели гастрольный тур по городам России (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В российских городах Нижний Новгород, Самара и Воронеж прошел гастрольный тур народной артистки России Анны Нетребко и народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Специальным гостем концертной программы был народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов. Дирижировал Денис Власенко.

В исполнении вокалистов прозвучал как любимый публикой классический репертуар, так и новые музыкальные произведения.

"Три концерта по городам России состоялись. Мы старались принести вам музыку, солнце и море положительных эмоций. Мы вас любим!", - так Анна Нетребко подписала одну из фотографий, которая была опубликована в Instagram.

Напомним, что 18 сентября Анна Нетребко вместе с друзьями и коллегами отметила свой юбилей концертной программой на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)