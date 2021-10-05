В мэрии Булонь-Бийанкур представлены картины азербайджанской художницы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Франции в здании мэрии Булонь-Бийанкур состоялся показ работ азербайджанской художницы Асмер Нариманбековой, сообщила Trend Life сама художница.

Ее произведения представлены в рамках проведенного в мэрии Булонь-Бийанкур Дня искусства. В экспозицию вошли картины художников, проживающих в данном районе Парижа. Отметим, что Асмер Нариманбека живет и работает в Азербайджане и Франции.

Ее картины на выставке представлены Ассоциацией имени Тогрула Нариманбекова, действующей во Франции.

На мероприятии у Асмер Нариманбековой был отдельный стенд, где посетители экспозиции смогли познакомиться с творчеством азербайджанского художницы.

"Предложение о проведении выставки поступило от мэрии Булонь-Бийанкур. Однако я решила наряду со своими работами представить в экспозиции и несколько произведений азербайджанских художников - Айсель Миргасымовой, Рены Амраховой, Лейлы Алиевой и Нармины Велиевой. Наш стенд вызвал большой интерес у публики, которая с большим удовольствием узнавала много нового об изобразительном искусстве Азербайджана, нашей культуре и традициях", - рассказала Нариманбекова.

Булонь-Бийанкур - коммуна в западном пригороде Парижа. Ранее был индустриальным районом, но во второй половине XX века стал одним из главных мест для ведения бизнеса в регионе. Булонь-Бийанкур является творческим пространством. Здесь находятся мастерские многих представителей искусства Франции.

Отметим, что деятельность Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова направлена на пропаганду азербайджанского искусства во Франции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)