Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри Босфорского кинофестиваля

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский режиссер Хилал Байдаров вошел в состав жюри IX Босфорского международного кинофестиваля (International Bosphorus Film Festival), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт мероприятия.

Фестиваль пройдет в Стамбуле с 23 по 30 октября и призван внести вклад в дело моральной и материальной поддержки молодых продюсеров и режиссеров, а также в продвижение национального кинематографа.

Жюри предстоит оценить работы, представленные в номинациях: «Национальный короткометражный художественный фильм», «Национальный короткометражный документальный фильм», «Международный короткометражный художественный фильм» и «Международный короткометражный документальный фильм».

Напомним, что Байдаров является режиссером фильмов Səpələnmiş ölümlər arasında (In Between Dying/"Среди рассыпанных смертей"), Xurmalar yetişən vaxt ("Когда созревает хурма"), Durna Çırağı (Crane Lantern/ "Светильник") и других.

Его кинолента Səpələnmiş ölümlər arasında была включена в основную конкурсную программу 77-го Венецианского международного кинофестиваля.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)