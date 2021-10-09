Деятели культуры представляют проект Oxuyur Vətən к годовщине освобождения Гадрута (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - К годовщине освобождения Гадрута от армянской оккупации Азербайджанское телевидение (AzTV) сняло музыкальный фильм в рамках проекта Oxuyur Vətən, сообщает Trend Life.

Первый фильм в рамках проекта был посвящен освобождению Суговушана.

Второй фильм, показ которого начнется сегодня, в 21:00, по AzTV, был снят в разных местах Гадрута. Съемки также проходили в древнем албанском храме. В них приняли участие хор Азербайджанской национальной консерватории, солисты Государственного академического театра оперы и балета, заслуженные артисты Ильхам Назаров, Наргиз Алиева, Этери Джафарова, Фарида Мамедова, ханенде Миралам Мираламов и другие.

Автор проекта и режиссер-постановщик – Эльнур Гадиров, режиссер – Тарлан Тагиев, оператор-постановщик – Ниджат Нагизаде.

Фото - Кямран Багиров.

(Автор: Вугар Иманов)