Азербайджанские "Дитя Европы" и "Тигр" показали высший пилотаж на SoloFest (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Моноспектакль - это постановка с участием одного актера. В таких спектаклях, как правило, не используют сложные декорации и реквизит. В основе постановок лежат либо специально написанные литературные произведения - монодрамы, либо адаптированные традиционные пьесы. Моноспектакли можно любить или ненавидеть, но к ним нельзя относиться равнодушно. Не зря именно этот жанр считается высшим пилотажем актёрской работы: здесь нужны и опыт, и смелость, и, конечно, бесконечное мастерство.

Второй Международный театральный фестиваль SoloFest в турецком городе Диярбакыр запомнился яркими выступлениями наших артистов.

Моноспектакль по пьесе азербайджанской писательницы Ульвии Гейдаровой "Pələng" (Пялянг) был поставлен молодым режиссером Сабиной Мамедзаде. Герой произведения – пес по кличке Пялянг (с азербайджанского языка - тигр), выгнанный новым хозяином из дома, в котором прожил долгие годы. Пес остается одиноким. Весь путь он вспоминает бывшего хозяина и свою счастливую жизнь…Эту роль ярко сыграла актриса Азербайджанского государственного театра юного зрителя Зумрюд Гулиева.

Овациями было также встречена игра актера Азербайджанского государственного театра пантомимы Рафиза Мамедзаде в пьесе "Каспар" австрийского драматурга Петера Хандке, опубликованной в 1967 году. Это была первая полнометражная драма Хандке, которую в Европе провозгласили "пьесой десятилетия". Автор изображает подкидыша Каспара Хаузера как безмолвного невинного человека, уничтоженного попытками общества навязать ему свой язык и свои собственные рациональные ценности. Каспар в общих чертах основан на истории Каспара Хаузера, прозванным "Дитя Европы", известный своей таинственной судьбой найдёныш, одна из загадок XIX века.

Фестиваль проходит с 7 по 17 октября с участием представителей Азербайджана, Ирака, Ирана, Голландии, Италии и Турции.

(Автор: Вугар Иманов)