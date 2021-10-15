Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО)

Культура 15 октября 2021 10:45 (UTC+04:00)
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Русском доме в Баку состоялось открытие выставки "Шишкин. Любовь и творчество" из фондов Елабужского государственного музея-заповедника (Республика Татарстан, Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе Русского дома.

На открытии с приветственным словом к собравшимся обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров. Гостями выставки были посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, сотрудники посольства, общественные деятели, представители организаций соотечественников, деятели культуры и искусства.

В экспозиции представлены графические работы прославленного русского художника-пейзажиста, живописца Ивана Шишкина и рисунки карандашом ученицы и второй супруги художника Ольги Лагоды, изданные в 1887 году самим Иваном Шишкиным в технике фототипии в память об умершей жене. На выставке также представлены предметы из дома Шишкиных.

Через день после официального открытия экспозиции состоялась экскурсия по выставке, гостями которой стали ученики бакинских школ, представители молодежных организаций.

Увлекательную экскурсию по выставке провели гости из Елабуги - главный хранитель фондов, заместитель генерального директора Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Марина Жарковская и заведующая Домом-музеем И.И. Шишкина Лариса Башкирова.

Лариса Башкирова ознакомила посетителей с биографией прославленного русского живописца Ивана Шишкина, рассказала о его становлении как художника, неизменной любви к природе и своей малой родине.

Также гости были проинформированы о мемориальном Доме-музее И.И. Шишкина в Елабуге и многолетней кропотливой работе по изучению родословия художника, которую уже более 20 лет ведут научные сотрудники дома-музея. Результатом этой работы является исследовательский труд – генеалогическое древо знаменитого рода и галерея портретов семьи Ивана Шишкина.

(Автор: Джани Бабаева)

Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Работы прославленного русского художника Ивана Шишкина представлены в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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