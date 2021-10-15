Названы имена победителей проекта SƏHNƏDƏ! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Объявлены победители конкурса молодых талантов SƏHNƏDƏ!, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Конкурс проводился при поддержке Фонда молодежи Азербайджана и в партнерстве с министерством культуры и лейблом RÄNG, а также при организации Общественного объединения GəncSİMA.

В финале конкурса, который транслировался в прямом эфире на телеканале Mədəniyyət, выступили 10 участников, выбранных по итогам кастингов в городах Баку, Гянджа, Нахчыван, Шеки, Губа, Лянкяран и Евлах.

По решению жюри конкурса, в которое вошли заслуженная артистка Азербайджана, известная исполнительница Севда Алекперзаде, репер и продюсер Пярвиз Исагов, исполнители Ильхама Гасымова, Натаван Хабиби, Нармин Керимбекова, композитор Айтен Исмиханова, музыкант и композитор Мухтар Абсейнов, а также по итогам голосования на официальной странице проекта были определены три победителя. Ими стали Лала Абдулрагимли, Аминахатун Ширмамедова и Рустам Ибрагимов. Победители подпишут годичный продюсерский контракт с музыкальным лейблом RÄNG.

На финальном концерте в исполнении молодых певцов прозвучала композиция Ey Azərbaycanım!, посвященная славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Отметим, что задачи конкурса – выявить молодых талантливых исполнителей из столицы и регионов Азербайджана, помочь развитию их способностей и поддержать на творческом пути.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)