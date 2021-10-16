В Азербайджане издана антология украинской поэзии "Пусть текут воды могучего Днепра"

Культура 16 октября 2021 22:43 (UTC+04:00)
В Азербайджане издана антология украинской поэзии "Пусть текут воды могучего Днепра"

БАКУ /Trend Life / - Союз писателей Азербайджана издал антологию украинской поэзии "Пусть текут воды могучего Днепра", посвященную 30-летию независимости Украины и вобравшую в себя стихи 30 украинских поэтов, сообщил Trend Life cекретарь СПА по международным связям, поэт, переводчик, эссеист Салим Бабуллаоглу.

"Мы старались руководствоваться некоторыми принципами при составлении этой поэтической антологии, посвященной 30-летию независимости дружеской Украины. Сначала мы определили период, который собирались охватить. И решили, что это должны быть поэты, которые писали и творили со второй половины ХХ века, с начала 50-х годов вплоть до сегодняшнего дня. Если вы внимательно посмотрите на биографии и даты рождения, то увидите, что среди авторов есть поэты, рожденные в каждое десятилетие, начиная с 1930-х годов. Творчество многих из них относится ко второй половине двадцатого века, а творчество остальных – к современному периоду. Поэты, составляющие антологию, - это люди, которые не пострадали от моральной инфляции в советскую эпоху.

С точки зрения хронологии единственным исключением стал Тарас Шевченко. Мы хотели, чтобы великий поэт, символизирующий всю украинскую литературу, особенно поэзию, символизировал и наш сборник. Не случайно мы назвали антологию строкой великого украинского поэта и диссидента Василя Стуса. Потому что литература – это всегда дело большой совести...", - отметил Салим Бабуллаоглу.

В книгу вошли стихи Тараса Шевченко, Лины Костенко, Бориса Олейника, Василя Стуса, Павло Мовчана, Любовь Голоты, Юрий Буряка, Александра Коротко, Дмитро Креминь, Тараса Федюка, Оксаны Пахлевской, Василя Герасимюка, Петро Мидянки, Светланы Короненко, Игоря Павлюка, Алексея Зараховича, Александра Кабанова, Дмитро Дроздовского, Марианны Кияновской, Владимира Костельмана, Сергея Жадана, Елены Дорофиевской, Жанны Безпятчук, Алены Малюга, Анны Малигон, Леси Мудрак, Вано Крюгера, Дмитро Чистяка, Мирослава Лаюка и Виталия Билозира. Авторы классических переводов из Тараса Шевченко – Ахмед Джавад, Микаил Мушфиг и Расул Рза. Над другими текстами работали Эльхан Зал, Салим Бабуллаоглу, Гисмет, Гюнель Мовлуд, Гюнель Шамилгызы, Кенуль Гасангулу и Шафика Шафа. Составитель книги, вышедшей в серии DƏB, главный редактор серии, секретарь СПА Салим Бабуллаоглу. Консультант - посол Азербайджана в Украине, народный писатель Эльмира Ахундова.

Книга, изданная Mütərcim, вышла при поддержке председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев в Украине, доктора юридических наук Хикмета Джавадова, который также является автором предисловия к антологии. Над книгой работали Эмиль Джамалов (дизайн и верстка), Хаджар Тельмангызы (корректура). Художественную и техническую поддержку оказали Дмитро Стус, Дмитро Дроздовски, Константин Дорошенко, Вано Крюгер и Джейхун Касаман. В оформлении антологии, названной строкой из стихотворения великого украинского поэта и диссидента Василя Стуса, использованы рисунки великого художника Тараса Шевченко.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)

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