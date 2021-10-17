"Узнайте и нас", или Как в Баку сбываются мечты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках II Азербайджанского международного фестиваля вокалистов в Международном центре мугама состоялась концертная программа под названием "Узнайте и нас" (Bizidə tanıyın), сообщает Trend Life.

Мероприятие было организовано совместно с Главным Управлением культуры города Баку.

В программе выступили учащиеся столичных музыкальных школ. В их исполнении прозвучали сочинения известных композиторов.

Название концертной программы "Узнайте и нас" символично. В рамках фестиваля, участниками которого являются известные азербайджанские и зарубежные вокалисты, юным дарованиям представился шанс выступить перед большой зрительской аудиторией, продемонстрировать свой талант и получить советы от профессиональных артистов. Отметим, что для юных талантов выступить на концерте в рамках столь масштабного фестиваля было большой мечтой, и благодаря поддержке организаторов проекта эта мечта сбылась.

Отметим, что II Азербайджанский международный фестиваль вокалистов проходит 15-20 октября при поддержке министерства культуры Азербайджана и организации Дворца Гейдара Алиева.

Автор идеи проекта и художественный руководитель – заслуженный артист Азербайджана, директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов.

В ходе фестиваля произведения - жемчужины азербайджанской и мировой классики в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны исполняют известные азербайджанские и зарубежные вокалисты, а также талантливые молодые исполнители.

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(Автор: Джани Бабаева)