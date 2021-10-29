Маэстро Рауф Абдуллаев: Наши ценности заложены в менталитете

Культура 29 октября 2021 14:21 (UTC+04:00)
Маэстро Рауф Абдуллаев: Наши ценности заложены в менталитете

БАКУ /Trend Life/ - "Дирижировать - отнюдь не просто махать палочкой! Это считается высшим исполнительским искусством. Я вам скажу больше - не каждый музыкант может стать хорошим дирижером, хотя дирижеру не составляет особого труда хорошо играть, например, на фортепиано, или освоить какой-либо другой музыкальный инструмент. Моя главная цель в жизни, как бы пафосно это ни звучало - пропаганда азербайджанской классической музыки, чем я и занимаюсь уже более 50 лет. Очень хочу, чтобы произведения азербайджанских классических композиторов исполнялись по всему миру", - сказал Рауф Абдуллаев.

Сегодня прославленному дирижеру, кавалеру ордена "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", народному артисту Рауфу Абдуллаеву исполнилось 84 года. Представляем читателям Trend Life материал о легендарной личности, Маэстро, вписавшему свое имя золотыми буквами в историю национального искусства, на протяжении многих лет пропагандирующего нашу культуру во многих странах мира.

Рауф Абдуллаев родился 29 октября 1937 года в Баку. С отличием окончил фортепианный факультет Азербайджанской государственной консерватории и факультет оперно-симфонического дирижирования Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории в классе выдающегося профессора Николая Рабиновича.

Знакомство с Гара Гараевым

В 1968 году стал главным дирижером Азербайджанского государственного театра оперы и балета. Тогда он познакомился с великим композитором Гара Гараевым, который на сцене театра ставил свой знаменитый балет "Семь красавиц". Позже Рауф Абдуллаев еще не раз будет дирижировать оркестром во время исполнения великих произведений Гара Гараева – в разных странах для разной публики.

"Гара Гараев сыграл невероятную роль в музыкальной жизни нашей республики. Помимо тех прекрасных вещей, которые написал Гара Гараев, он ведь был выдающимся педагогом. Его класс окончили более семидесяти композиторов, среди них выдающиеся люди. Владимир Шаинский был его учеником, Мамед Гулиев, Полад Бюльбюльоглу, Ариф Меликов – я могу долго продолжать. То есть его наследие – не только великая музыка, но и люди, которых он воспитал, дал раскрыться их таланту, чтобы они, в свою очередь, продолжали радовать мир".

Рауф Абдуллаев возглавил коллектив, созданный Гара Гараевым.

"В 1979 году Гара Гараев решил, что в Баку нужен оркестр, который бы играл все, начиная от произведений добаховского периода до музыки, которая пишется сегодня. Когда был объявлен конкурсный прием в Камерный оркестр при Оперной студии консерватории, среди самых талантливых студентов, способных выдержать мощную техническую и эмоциональную нагрузку, в должности руководителя маэстро видел меня. К тому времени у меня уже была за плечами биография музыканта. Ну а детище Гараева - Камерный оркестр при Оперной студии Государственной консерватории сыграл судьбоносную роль не только в ней, но и на культурном пространстве… Кого только и где только мы не играли! Как нас принимала публика, как благодарили смелые новаторы".

А в 1986 году, уже после смерти композитора, вместе с его сыном Фараджем стал организатором Международного фестиваля современной музыки имени Гара Гараева. Сегодня этот фестиваль – одно из наиболее интересных и знаковых событий в музыкальной жизни не только Азербайджана, но и России.

Около 300 премьер из произведений, прежде не исполнявшихся в Баку!

В период с 1991 по 1997 год - главный дирижер Государственного театра оперы и балета в Анкаре (Турция), где дважды (1993 и 1997 годах) был удостоен премии "Лучший дирижер года".

С 1984 года по настоящее время является художественным руководителем и главным дирижером Азербайджанского симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Многочисленные успешные гастроли и выступления являются ярким показателем высокого профессионализма и мастерства. Рауф Абдуллаев обладает огромным репертуаром, включающим в себя музыку самых разных эпох, стилей и направлений. Его безупречный художественный вкус и тонкая интерпретация всегда вызывают положительный отклик профессионалов и любителей музыки. Особое внимание он уделяет исполнению произведений азербайджанских композиторов. Многие оперные, балетные и симфонические произведения азербайджанских авторов впервые были исполнены в Азербайджане и далеко за его пределами под руководством Маэстро.

Интересно, что руководимые им оркестры осуществили в общей сложности около 300 премьер из произведений, прежде не исполнявшихся в Баку!

"Свой путь мы выбрали изначально, у нас есть много возможностей выверять каждый свой шаг, достаточно строго и честолюбиво относясь к результатам, зная, что они во многом определяют, как жить дальше… музыкантам и всем остальным. Это дело нашей чести и личный долг перед национальной культурой. Кстати, как правило, их опусы покоряли мировое пространство благодаря записям в нашем исполнении".

Забота о людях и формирование культурного сознания

Рауфа Абдуллаева отличают и высокие человеческие качества. Коллеги неизменно отмечают, что в условиях гастролей он остается человеком большой души. Рауф никогда не поселится в гостинице, пока не разместится весь оркестр, может отказаться от удобств, если кто-то ущемлен, постоянно беспокоится о том, кто и как поел… И к своей славе относится очень скромно.

"Конечно, приятно получать поздравления после концерта. Но я очень спокойно воспринимаю их - для меня это очередная работа, творчество, профессионализм, вырабатывающийся только постоянным трудом и ощущением, что всегда надо идти дальше, к следующим концертам, фестивалям, гастролям, то есть снова и снова работа, труд. Труд, который не изнуряет, ибо с нами всегда музыка – наше спасение и наше счастье. Если бы меня спросили о мечте, то ответил бы так: я хотел сыграть как можно больше музыки…"

Для Маэстро очень важно формирование культурного сознания людей.

"В советское время мало кто ходил на симфонические концерты, сейчас же публика стала более образованной и требовательной. Вкусы, эстетические взгляды… они формируются не только на уроках, в учебных заведениях – музыка звучит отовсюду: из динамиков телевизоров и радиоприемников, из открытых окон чьих-то квартир, в кино и театре, в автобусах, маршрутках, автомашинах и даже во время дружеских застолий… Это само по себе проникает в подсознание. Главное в публике, как я считаю, - это ее доброжелательность и искреннее желание послушать классическую музыку. Было бы хорошо, если бы на концерты приходили ученики всех музыкальных школ, ведь именно из них в будущем вырастет поколение музыкантов. Мировая и азербайджанская культура оставили нам потрясающе богатое музыкальное наследство - грех не прививать правильный вкус своим детям".

Рауф Абдуллаев также обожает джаз, у него целая коллекция записей джазовых исполнителей, притом как старых, так и современных, любит читать Чехова, Низами, Физули, Омара Хайяма, смотреть исторические художественные и документальные фильмы, а из героев ему импонирует Д'Артаньян - его храбрость, отвага, непосредственность, задор. И для Маэстро есть вечные ценности.

"С возрастом я стал более требовательным к самому себе. Многое из того, что делал, меня не удовлетворяло, переходил на новый этап, совершенствовался. Я изменился внутренне, стал иначе смотреть на какие-то вещи, какие-то проблемы. Неизменным осталось одно - трепет и волнение перед каждым выходом на сцену. Но как только я слышу первые ноты музыки, оно исчезает. Думаю, что как в жизни, так и в своей деятельности человек должен быть честным, прежде всего, перед самим собой. Он должен быть порядочным и благородным. Кроме того, как мне кажется, в человеческом обществе должна соблюдаться субординация между младшим и старшим поколениями. Наши ценности заложены в менталитете".

От имени АМИ Trend поздравляем Рауфа Абдуллаева с днем рождения и желаем дальнейших творческих успехов!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджан избран площадкой проведения масштабного международного конкурса красоты International Beauty &amp; Model
Азербайджан избран площадкой проведения масштабного международного конкурса красоты International Beauty & Model
11-летняя Камилла Мамедзаде завоевала Гран-при Golden Star Kids International (ФОТО)
11-летняя Камилла Мамедзаде завоевала Гран-при Golden Star Kids International (ФОТО)
Коллекция национальной одежды &quot;Карабах&quot; Гюльнары Халиловой представлена на Rebuild Karabakh (ФОТО)
Коллекция национальной одежды "Карабах" Гюльнары Халиловой представлена на Rebuild Karabakh (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Бурение первой разведочной скважины в рамках SWAP идет по графику - вице-президент bp Энергетика 14:38
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 10 ноября вырастет до $69,9 за тонну Россия 14:35
Азербайджанский интернет-провайдер расширяет свою деятельность в регионах страны ИКТ 14:25
В Азербайджане платежи иностранцев посредством банковских карт выросли в разы Экономика 14:25
Грузины восхищены архитектурным наследием Баку в объективе Агдес Багирзаде Культура 14:24
Президент США Джо Байден прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском США 14:23
Маэстро Рауф Абдуллаев: Наши ценности заложены в менталитете Культура 14:21
Государство всегда оказывало нам поддержку - жители восстановленных в Агдаме домов (Trend TV) (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:14
Ненефтяной экспорт частных компаний Азербайджана увеличился почти на 45% Экономика 14:00
Консорциум TAP получил запросы на резервирование мощности трубопровода до 2031 года Энергетика 13:59
В Азербайджане рассматривается вопрос снижения возраста подлежащих вакцинации от COVID-19 граждан - депутат Общество 13:57
Экс-глава ИВ Нефтчалы осужден на 10 лет лишения свободы Общество 13:44
«Лаборатория Касперского» рассказывает об эволюции русскоговорящей киберпреступности за последние пять лет ИКТ 13:28
Приватизируется ряд предприятий ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и находящихся на его балансе объектов - Распоряжение Политика 13:25
Новые облигации SOCAR будут размещены на бирже 1 ноября (ФОТО) Бизнес 13:15
Число граждан Азербайджана, посетивших Турцию в сентябре, выросло в разы Турция 13:13
ВВП Германии в третьем квартале вырос на 2,5% в годовом выражении Европа 13:07
Более половины объема грузоперевозок Азербайджана в октябре через систему «Единое окно» пришлось на автотранспорт Транспорт 13:07
Завтра в Баку будет дождливо Общество 13:07
Криптовалюта для "Игры в кальмара" подорожала в 4 раза за сутки Финансы 13:05
Запланирована посадка деревьев почти на 100 га освобожденных территорий Азербайджана - замминистра Общество 12:58
В России зафиксировали 1 163 смерти из-за коронавируса за сутки Россия 12:53
Доходы ОАО «Азеркосмос» от экспорта услуг превысили $32 млн ИКТ 12:53
Рост инфицирования коронавирусом в Азербайджане делает необходимой вакцинацию третьей дозой - минздрав Общество 12:50
В Туркменистане открывается новая скоростная трасса Туркменистан 12:45
Консорциум TAP получил запросы на поставки газа в Албанию Энергетика 12:32
В Туркменистане подписан новый контракт для увеличения добычи нефти Туркменистан 12:30
В Туркменистане планируют увеличить производство технического йода Туркменистан 12:30
Центробанк Азербайджана опроверг информацию об искусственном удержании курса маната на стабильном уровне Экономика 12:14
В Туркменистане появится Центр доступности информации Туркменистан 12:13
В Тегеране состоялось заседание туркмено-иранской межправкомиссии Туркменистан 12:07
Продлен срок действия соглашения о Программе партнерства между Азербайджаном и FAO Политика 12:06
В Карабахе и Восточном Зангезуре пройдут широкомасштабные мероприятия по посадке деревьев Общество 11:58
Парламент Азербайджана одобрил законопроект об открытии посольства в Ватикане Политика 11:54
Система теплоснабжения города Шуша полностью готова к зиме - спецпредставитель Президента Энергетика 11:51
В госбюджете на 2022 год цена азербайджанской нефти будет заложена на уровне $50 Экономика 11:42
Швейцария окажет поддержку развитию сельского хозяйства Грузии Грузия 11:40
Азербайджанские банки активно тестируют платежную систему Apple Pay - гендиректор ЦБА Экономика 11:39
ЦБ Азербайджана не будет принимать решения по девальвации маната - Эльман Рустамов Экономика 11:35
Центробанк Азербайджана не исключает дальнейшего повышения учетной ставки Экономика 11:30
Президент Ильхам Алиев принял председателя Управления по делам религий Турции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:30
Инфляция в Азербайджане по итогам 2021 г. ожидается в среднем на уровне до 6,5% - ЦБА Экономика 11:25
Российская компания планирует открытие металлургического производства в Ташкенте Узбекистан 11:12
Коронавирус в Израиле: около 9 тысяч зараженных, 2,4% из них в тяжелом состоянии Израиль 11:09
Правление Центробанка Азербайджана повысило учетную ставку Финансы 11:04
Парламент Азербайджана на пленарном заседании обсуждает 12 вопросов Политика 11:04
В Грузии за сутки выявлено около 4 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:00
В Узбекистане внедряют «умные» газовые счетчики Узбекистан 10:55
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана Политика 10:48
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:39
Туркменистан был представлен на встрече глав МИД стран-соседей Афганистана Туркменистан 10:27
Иран увеличил импорт стали из Турции Турция 10:23
Siemens рассказал о приоритетных направлениях сотрудничества с Узбекистаном Бизнес 10:18
В Туркменистане создадут ещё один гигантский ковер Туркменистан 10:15
Спикер парламента Азербайджана направила поздравительное письмо председателю турецкого парламента Политика 09:55
Проходит 98 лет со дня основания Турецкой Республики Турция 09:40
21 победитель предметных олимпиад поступили в Бакинскую высшую школу нефти Общество 09:24
Нефть дорожает в рамках коррекции Энергетика 09:24
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 09:17
На освобожденных землях Азербайджана до конца года планируется строительство 11 водомерных станций - замминистра Экономика 09:10
Самый популярный сериал Netflix запустил свою криптовалюту Финансы 08:56
Конгресс США поддержал ужесточение ограничений против Huawei и ZTE США 08:45
Роналду призвал игроков "МЮ" поддержать главного тренера Спорт 08:32
Азербайджан и Кыргызстан планируют подписать соглашения в сфере транспорта - посол Транспорт 08:19
Польша отказалась платить штрафы за неисполнение законов ЕС Европа 08:01
Трамп раскритиковал появление в США паспортов с третьим гендером США 07:43
Китаю спрогнозировали опережение России и США по военной мощи Другие страны 07:28
Свыше 1,6 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:09
США собираются выплатить более $1 млрд мигрантам США 06:44
Байден прибыл в Рим для участия в саммите G20 США 06:20
Сильный пожар произошел в жилом доме в Барде (ФОТО) Происшествия 06:17
Посол Франции вызван в МИД Великобритании Европа 05:50
Пользователи в США и Канаде отметили сбои в работе Facebook В мире 05:28
Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли Звёздный мир 05:04
"Атлетико" сыграл вничью с "Леванте", Симеоне удалили Спорт 04:39
Пентагон планирует перестроить систему предупреждения о ракетном нападении США 04:18
Мощный взрыв класса Х произошел на Солнце В мире 03:54
Чистая прибыль Amazon в третьем квартале 2021 году упала почти в два раза Бизнес 03:35
Стало известно название сиквела «Армии мертвецов» В мире 03:12
Квартальная выручка Apple выросла на 29% Финансы 02:50
В Болгарии прошли массовые протесты против "санитарных пропусков" Европа 02:22
Раскрыты восемь симптомов рака почек В мире 02:04
В Великобритании сократили до нуля число стран в красном списке по коронавирусу Европа 01:45
США готовы вернуться к переговорам с Ираном по СВПД - советник Байдена США 01:23
Ученые предупредили землян о наступлении невыносимой жары В мире 01:02
Акции Facebook завершили день умеренным ростом Финансы 00:46
Азербайджан поставляет газ в Болгарию вчетверо дешевле российского Энергетика 00:19
Флорида подала иск на Байдена из-за обязательной вакцинации США 00:14
Хроника Победы: 29 октября Политика 00:01
Пользователи YouTube пожаловались на масштабный сбой В мире 28 октября 23:49
Байден рассчитывает встретиться с Эрдоганом в Глазго США 28 октября 23:28
Палеонтологи открыли новый вид человека В мире 28 октября 23:03
В Иране за сутки от коронавируса скончались около 160 человек Общество 28 октября 22:31
Компания Facebook сменила название на Meta В мире 28 октября 22:24
YARAT представил проект "Культурная перезагрузка" – первый гость из ГИТИСа (ФОТО) Культура 28 октября 22:08
Российская компания откроет металлургическое производство в Ташкенте Узбекистан 28 октября 22:01
"Южный газовый коридор" - единственная альтернатива российскому газу - The Economist Энергетика 28 октября 21:45
Возобновляются прямые рейсы из аэропорта Кутаиси в Барселону и Вену Грузия 28 октября 21:37
Эрдоган посетит Италию и Великобританию Турция 28 октября 21:15
Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за тыс. куб. м Энергетика 28 октября 21:01
Все новости