"Моя война!" – стихи, которые исходят от сердца и трогают до глубины души (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна​ прошла премьера моноспектакля народной артистки Азербайджана Александры Никушиной "Моя война!", сообщает Trend Life.

Показ спектакля посвящен первой годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Перед началом показа выступили главный режиссёр театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов и заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

Выступившие поздравили участников мероприятия с Днем Победы в 44-дневной Отечественной войне. Было отмечено, что Славная Победа азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева золотыми буквами вписана в историю нашей страны.

Было подчеркнуто, что освобожденные от оккупации территории возрождаются, туда возвращаются жизнь и культура.

Говоря о моноспектакле "Моя война!", Александр Шаровский отметил, что народная артистка Александра Никушина пишет прекрасные, глубокие стихи.

"На протяжении долгих лет оккупации наших земель и в дни 44-дневной Отечественной войны Александра Никушина писала стихи на тему, которая нас всех глубоко трогает и волнует. Поэтому мы решили подготовить моноспектакль на основе сочинений народной артистки", - сказал Шаровский, пригласив актрису на сцену.

Трогательные, искренние стихи Никушиной проникают в самые потаенные глубины души. Они повествуют о подлом враге, который оккупировал земли Азербайджана, о тоске азербайджанского народа по Карабаху, 30-летней скорби вынужденных переселенцев по родному краю, и, конечно, о справедливости, которая восторжествовала, о Великой Победе Азербайджана, о славных сынах Отчизны - мужественных, доблестных героях, шехидах, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Благодаря несравненному актёрскому и поэтическому таланту Александры Никушиной, эти стихи, исходившие от сердца, трогали до глубины души. Слезы на глазах зрителей, их эмоции свидетельствовали о впечатлении от моноспектакля, темы, которая в нем затронута.

Отметим, что режиссер-постановщик моноспектакля – народный артист Александр Шаровский, над музыкальным оформлением работал заслуженный работник культуры Владимир Неверов. Художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, автор декораций - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров.

(Автор: Джани Бабаева)