О легендарном Джавад хане – незабываемый показ в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку состоялся показ балета "Джавад хан" народного артиста Азербайджана, композитора Сардара Фараджева, сообщает Trend Life.

Показ балета прошел в рамках серии мероприятий, организованных по случаю первой годовщины Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Балетмейстером-постановщиком спектакля является народная артистка Азербайджана, художественный руководитель балетной труппы театра оперы и балета Камилла Гусейнова.

Автором либретто - Аждар Улдуз, художником-постановщиком - народный художник Рафиз Исмайлов, дирижер спектакля - Орхан Гашимов.

Сюжет балета повествует об исторических событиях, происходящих в Азербайджане в XVIII веке. О достойном сыне азербайджанского народа, легендарном, бесстрашном правителе Гянджи Джавад хане.

В спектакле заняты ведущие солисты балетной труппы - народный артист Азербайджана Гюльагаси Мирзоев (партия Джавад хана), заслуженные артисты Нигяр Ибрагимова (партия жены Джавад хана), Самир Самедов (партия генерала Цицианова), Макар Ферштандт (партия царя Александра I), а также Аян Эйвазова (партия грузинской княжны).

Лиричность, глубина музыки Сардара Фараджева покорили публику. А высокая техника, индивидуальность исполнения, выразительность артистов балета сделали сценическое действо незабываемым.

(Автор: Джани Бабаева )