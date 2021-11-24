В Музейном центре откроется выставка Юсифа Мирзы "Джан Лачин"

БАКУ /Trend Life/ - В Галерее искусств Музейного центра 1 декабря состоится открытие персональной выставки члена Союза художников Азербайджана Юсифа Мирзы "Can Laçın", приуроченной к первой годовщине освобождения города Лачин от армянской оккупации, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

"Это событие в свое время стало блестящим итогом 44-дневной Отечественной войны, в ходе которой наша победоносная армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева освободила Карабах от захватчиков", - говорится в сообщении.

Известный азербайджанский художник Юсиф Мирза является уроженцем села Садынлар Лачинского района. Высшее образование он получил на факультете графики Азербайджанского государственного педагогического института, окончательно сформировавшись как специалист под влиянием своего педагога и старшего товарища, народного художника Надира Абдурахманова. Юсиф Мирза и сам впоследствии наряду с живописью, графикой и скульптурой занимался также педагогической деятельностью, продолжая эту славную эстафету. Он прошел путь от школьного учителя до театрального художника в родном Лачинском районе. В 1987 году переехал в Баку, но несколько лет спустя вновь вернулся в родные края – теперь уже с оружием в руках, стремясь защитить свою землю от армянских оккупантов. Образы родных мест, утраченных по итогам той войны, навсегда поселились в его творчестве уже в последующем, бакинском периоде творчества, в многочисленных произведениях, хранящихся в музеях и частных коллекциях в Азербайджане и за рубежом.

Пейзажи родных мест в числе других тем неизменно фигурируют на каждой его выставке, а в данном проекте, посвященном долгожданному освобождению Лачина, вышли на первый план, ведь эта счастливая весть придала новый импульс творчеству Юсифа Мирзы. Отметим, что в это же время он разработал дизайн памятного нагрудного знака в честь освобождения Лачина, учрежденного по инициативе азербайджанской диаспоры в Украине.

На выставке в галерее Музейного центра представлены его работы из нескольких серий, посвященных Лачину. Это "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны". "Времена года" показывают прекрасную в любой сезон природу Лачина. Среди этих красот природы и озеро Гарагель, близ которого разворачиваются важнейшие события истории Карабаха в наши дни.

Сюда же относятся проникнутые ностальгией, затянутые романтичной дымкой патины прошлого пейзажи тихих сел, в облике которых художник чаще всего запечатлевает по памяти виды родного села Садынлар. Как, например, "Вечер в нашем селе", "Весна в горах", "Поселок", "Осень". Теплый и задушевный образ малой родины расширяется в них до образа Родины с большой буквы, Азербайджана в целом.

В серии "Ностальгия" сияют яркими фрагментами осколки прошлого быта – пестрые узоры на сундуках, керосиновые лампы… Сюда же можно отнести коллаж "Воспоминания", фрагментами которого служат ключи и замки. Близка тематике ностальгии и серия мифов. На выставке можно увидеть работу, посвященную Агоглану – персонажу местной легенды, по преданию, основавшему албанский храм V-VI веков на берегу реки Агоглан. В годы армянской оккупации там был устроен монастырь, в результате чего этот памятник архитектуры был варварски перестроен.

"Силуэты войны" холодны и печальны, от них веет одиночеством и запустением. Здесь нет сцен боев, даже реализм здесь весьма условный, но в то же время это четкое отражение реальности разоренного захватчиками города. В работах этой серии часто встречаются арки и колоннады – это полупризрачный собирательный облик Лачина. Арки между колоннами – это фасад Лачинского Дома культуры, в котором художник работал когда-то, он стал для него символом недавней эпохи оккупации.

На выставке представлено 70 работ – живопись, графика и объемные коллажи.

Экспозиция будет представлена до 15 декабря во все дни недели (кроме понедельника) с 10.00 до 18.00.

Организаторы - Музейный центр, комитет Милли Меджлиса по культуре и министерство культуры Азербайджана.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)