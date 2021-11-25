Звезды азербайджанской оперы представят национальный шедевр "Кёроглу" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 27 ноября в 19.00 состоится показ спектакля "Кёроглу", сообщает Trend Life.

На сцене выступят звезды национальной оперы – народный артист Акрам Поладов (Али), заслуженные артисты Рамиль Гасымов (Кёроглу), Илаха Эфендиева (Нигяр), Джахангир Гурбанов (Гасанхан), Алиахмед Ибрагимов (Шут) и другие. Интересно, что выступающий в главной партии (Кёроглу) Рамиль Гасымов является самым молодым исполнителем этой роли. Он впервые воплотил образ Кёроглу в 2011 году, когда ему было 27 лет.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева. Выступление артистов пройдет в сопровождении оркестра под управлением главного дирижера театра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева.

Опера "Кёроглу" является шедевром азербайджанского классического искусства, она создана выдающимся композитором Узеиром Гаджибейли на либретто литератора-ученого Гейдара Исмайлова и стихи Мамед Саида Ордубади. Композитор работал над оперой с 1932 по 1936 годы, и стремился, как он отмечал, создать национальную по форме оперу, используя достижения современной музыкальной культуры. Премьера оперы состоялась 30 апреля 1937 года в Баку. Она была поставлена Исмаилом Идаятзаде, а первым исполнителем главной партии стал великий Бюльбюль. Через год опера была показана в Москве на декаде азербайджанского искусства. Опера "Кёроглу" до сих пор входит в репертуар театров.

В сентябре этого года по инициативе Рамиля Гасымова опера была записана с симфоническим оркестром, хором и солистами Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и размещена на мировых интернет-платформах. Отметим, что последняя запись оперы "Кёроглу" была осуществлена в 1959 году под руководством великого маэстро Ниязи.

Кёроглу – герой народного эпоса XVI- XVII веков, символизирующий достоинство и свободолюбие, поднявший народ на борьбу за права угнетенных и справедливость, за освобождение страны от завоевателей. Он не только боролся за счастье своего народа, но и был талантливым ашугом, автором множества прекрасных стихотворений.

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(Автор: Вугар Иманов)