Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО)

Культура 1 декабря 2021 23:16 (UTC+04:00)
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Галерее искусств Музейного центра состоялось открытие выставки члена Союза художников Азербайджана Юсифа Мирзы "Can Laçın", посвященная к первой годовщине освобождения города Лачин от армянской оккупации, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Юсиф Мирза является уроженцем села Садынлар Лачинского района. Выпускник факультета графики Азербайджанского государственного педагогического института, окончательно сформировался как специалист под влиянием своего учителя, народного художника Надира Абдурахманова. Юсиф Мирза и сам впоследствии наряду с живописью, графикой и скульптурой занимался также педагогической деятельностью, продолжая эту славную эстафету. Он прошел путь от школьного учителя до театрального художника в родном Лачинском районе. В 1987 году переехал в Баку, но несколько лет спустя вновь вернулся в родные края – теперь уже с оружием в руках, стремясь защитить свою землю от армянских оккупантов.

Образы родных мест, утраченных по итогам той войны, навсегда поселились в его творчестве уже в последующем, бакинском периоде творчества, в многочисленных произведениях, хранящихся в музеях и частных коллекциях в Азербайджане и за рубежом. Пейзажи родных мест в числе других тем неизменно фигурируют на каждой его выставке, а в данном проекте, посвященном долгожданному освобождению Лачина, вышли на первый план, ведь эта счастливая весть придала новый импульс творчеству Юсифа Мирзы. В это же время он разработал дизайн памятного нагрудного знака в честь освобождения Лачина, учрежденного по инициативе азербайджанской диаспоры в Украине.

На выставке представлено 70 работ – живопись, графика и объемные коллажи, посвященных Лачину.

"Времена года" показывают прекрасную в любой сезон природу Лачина. Среди этих красот природы и озеро Гарагель, близ которого разворачиваются важнейшие события истории Карабаха в наши дни. Сюда же относятся проникнутые ностальгией, затянутые романтичной дымкой патины прошлого пейзажи тихих сел, в облике которых художник чаще всего запечатлевает по памяти виды родного села Садынлар. Как, например, "Вечер в нашем селе", "Весна в горах", "Поселок", "Осень". Теплый и задушевный образ малой родины расширяется в них до образа Родины с большой буквы, Азербайджана в целом.

В серии "Ностальгия" сияют яркими фрагментами осколки прошлого быта – пестрые узоры на сундуках, керосиновые лампы… Сюда же можно отнести коллаж "Воспоминания", фрагментами которого служат ключи и замки. Близка тематике ностальгии и серия мифов. На выставке можно увидеть работу, посвященную Агоглану – персонажу местной легенды, по преданию, основавшему албанский храм V-VI веков на берегу реки Агоглан. В годы армянской оккупации этот памятник архитектуры стал жертвой вандализма, как и сотни других объектов национального наследия

"Силуэты войны" холодны и печальны, от них веет одиночеством и запустением. Здесь нет сцен боев, даже реализм здесь весьма условный, но в то же время это четкое отражение реальности разоренного захватчиками города. В работах этой серии часто встречаются арки и колоннады – это полупризрачный собирательный облик Лачина. Арки между колоннами – это фасад Лачинского Дома культуры, в котором художник работал когда-то, он стал для него символом недавней эпохи оккупации.

Экспозиция будет представлена до 15 декабря. Организаторы - Музейный центр, комитет Милли Меджлиса по культуре и министерство культуры Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор и фото - Вугар Иманов)

Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Image
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Новый штамм "омикрон" может привести к росту уровня инфицирования коронавирусом – азербайджанский инфекционист Общество 14:49
Глава МИД Грузии выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением военного вертолета Грузия 14:48
Объем товарооборота в оптовой торговле в Узбекистане за последнее десятилетие вырос более чем в 10 раз Узбекистан 14:48
В Азербайджане чистые иностранные активы выросли более чем на 20% Финансы 14:35
О Таире Салахове… - друзья и коллеги почтили память выдающегося живописца Культура 14:29
ОАО "Азеришыг" о ремонтно-восстановительных работах по обеспечению электроэнергией освобожденного Лачинского района Экономика 14:23
На II Аллее шехидов в Баку прошли похороны погибших в крушении военного вертолета (ВИДЕО/ФОТО) Общество 14:22
Турция сократила экспорт судового топлива в Грузию Грузия 14:18
Посольство Грузии выразило соболезнования Азербайджану в связи с крушением вертолета Политика 14:16
Программа празднования 30-летнего юбилея дипотношений России и Азербайджана прорабатывается – Захарова Политика 14:16
В Польше отметили 880-летие великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 14:10
К 2022 г. спрос на нефть в Европе вырастет до 14,1 млн баррелей в сутки Экономика 14:03
США конфисковали $2,3 млн в криптовалюте у хакера из России США 13:54
Таиланд отказался от замены ПЦР-тестов на антигенные из-за омикрон-штамма коронавируса Другие страны 13:46
Объем товарооборота в розничной торговле в Узбекистане вырос почти втрое Узбекистан 13:45
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Мы потеряли наших соратников – начальник ГПС Азербайджана Политика 13:33
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Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла Общество 13:22
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В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:50
Национальный депозитарный центр Азербайджана объявил тендер Тендеры 12:49
Коронавирус в Израиле: Около 5700 зараженных, 2% из них в тяжелом состоянии Израиль 12:45
Гидрометслужба Азербайджана о погоде в декабре Общество 12:42
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Казахстанская нефтегазовая компания закупит арматуру Тендеры 11:58
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