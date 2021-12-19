Театральные костюмы, в которых выходили на сцену Фуад Поладов и Амалия Панахова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В фойе Азербайджанского государственного академического национального драматического театра представлены театральные костюмы из исторических постановок разных лет, сообщает Trend Life.

Среди них театральные костюмы, в которых Бести Джафарова играла в спектакле "Хуршидбану Натаван", Фуад Поладов - в "Шахе Гаджаре", Рамиз Новрузов - в "Надир Шахе", Амалия Панахова - в "Шейх Хиябани", Сафура Ибрагимова - в "Атабеках", Шукюфа Юсупова - в "Меценате", Малейка Асадова - в "Любви женщины", Нураддин Мехдиханлы - в "Амир Теймуре".

Демонстрация театральных костюмов вызывает живой интерес у посетителей репертуарных спектаклей театра. Зрители с интересом рассматривают детали сценических костюмов.

Отметим, что театральный костюм является одной из основных частей сценического образа актера, он помогает артисту максимально точно перевоплотиться в своего героя и передать его характер.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)