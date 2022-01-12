В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО)

Культура 12 января 2022 15:32 (UTC+04:00)
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел торжественный вечер, посвященный известному азербайджанскому фотографу, заслуженному работнику культуры Пярвизу Гулиеву, сообщает Trend Life.

Среди гостей праздничного вечера были известные деятели культуры и искусства, представители кинематографа и творческой интеллигенции, молодежи и общественные деятели.

Ведущий вечера, радио и телеведущий, заслуженный работник культуры Рахиб Азери, директор Госфильмофонда Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, ректор Национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, композитор, народный артист Фаиг Суджаддинов, фотограф, заслуженный деятель искусств Рафиг Гамбаров, директор Дворца Гейдара Алиева, заслуженный артист Рамиль Гасымов, председатель Объединения фотографов Азербайджана Мирнаиб Гасаноглу отметили большой вклад Пярвиза Гулиева в пропаганду национального кинематографа, то, что он является живой легендой национального кинематографа, отдавшему 55 лет жизни.

Закадровые снимки, мгновения из кино, стоп-кадры с прерванным повествованием, с намёками разной степени очевидности на происходящее, где развитие сюжета очень знакомо и в то же время, зависит от воображения зрителя. Такие фотографии предельно близки дорогому нашему сердцу кинематографу. Кино - это волшебство на экране, за которым скрывается титанический труд целой команды. Это бесценный источник вдохновения и идей для фотографа, который там можно найти огромное количество приемов для своих снимков: свет, композиция, колористика, стиль, работа с актером как с моделью. Именно благодаря многолетней работе Пярвиза Гулиева сегодня можно с удовольствием лицезреть фотографии со съемочных площадок с участием известных режиссеров и актеров - корифеев национального кино, именно ему принадлежит уникальный фотоархив, именно у него можно узнать много интересно об истории нашего кинематографа.

Гостям была представлена интересная концертная программа с песнями из кинофильмов, где работал Пярвиз Гулиев. С 1961 года как художник-фотограф работал на киностудии "Азербайджансфильм", принимал участие над оформлением более пятидесяти художественных, документальных, научно-популярных фильмов знаменитых кинорежиссеров страны, среди которых Расим Оджагов, Гасан Сеидбейли, Тофиг Тагизаде, Гусейн Сеидзаде, Аждар Ибрагимов, Гусейн Сеидзаде, Алисаттар Атакишиев, Шамиль Махмудбеков, Тофиг Тагизаде, Ариф Бабаев, Эльдар Гулиев, Расим Исмайлов, Рамиз Гасаноглу, Джейхун Мирзоев и другие.

В концертной программе выступили народные артисты Мурад Гусейнов, Фаиг Суджаддинов, Сиявуш Керими, Эльчин Гашимов, Анвер Садыхов, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Кямран Керимов, Инара Бабаева, пианисты Захра Парланова и Низами Алиев, камерный оркестр Avanqard.

Пярвиз Гулиев родился 19 января 1942 в Баку. С детских лет у него появилась необычайная любовь к фотографированию.

"Отец купил мне маленький фотоаппарат "Смена", и я все снимал этим фотоаппаратом, и в подвале нашего дома оборудовал фотолабораторию. Ленты висели, ультрафиолетовый свет, ванночки, реактивы... Я очень любил кино, и мечтал попасть в киностудию на съемочную площадку. У нас по соседству жил известный кинохудожник Надир Зейналов, который работал во многих фильмах, и когда мне исполнилось 12 лет, попросил его взять меня с собой на киностудию "Азербайджанфильм". Он сделал пропуск, и я стал ходить на съемки фильмов. И я воочию видел съемки многих легендарных фильмов. Моей первой работой в кинематографе стал короткометражный художественный фильм Расима Оджагова и Гасана Сеидбейли "Сила притяжения". Расим Оджагов затем порекомендовал меня режиссеру Тофигу Тагизаде для работы в фильме "Аршин мал алан" по мотивам одноименной оперетты Узеира Гаджибекова. Это было в 1965 году - цветная и технически усовершенствованная версия фильма, впервые снятого в 1945 году. Я был шокирован таким предложением - смогу или нет работать в такой грандиозной картине? Получилось удачно...После работы в "Аршин мал алан" пошла моя творческая карьера... ", - вспоминает Пярвиз Гулиев.

Пярвиз Гулиев по собственной инициативе создал фото-архив, в котором собраны в соответствии с каталогом все фотокадры и негативы фильмов, снятых на киностудии "Азербайджанфильм". Это 100-летняя история! В 1977 году был награжден Почетной грамотой Комитета государственной кинематографии при Кабинете министров СССР, в 1980 стал "Отличником кинематографии", а также членом Союза кинематографистов СССР, в 1989 году получил звание "Ветерана труда". Неоднократно принимал участие в Днях культуры Азербайджана, проходящих в разных уголках СССР, оформлял фото-стенды. Участвовал в оформлении фойе киностудии "Азербайджанфильм", Государственного фильмофонда Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республики. Принимал участие в оформлении фото-стендов, приуроченных к юбилеям известных деятелей кино, проводимых в Государственном фильмофонде Азербайджанской Республики. Во многих книгах, журналах, каталогах, проспектах, а также в энциклопедии кино широко использованы фотографии мастера. Он также готовил фотодокументы для сайта "Азербайджанское кино", созданного Фондом Гейдара Алиева.

(Автор: Вугар Иманов)

В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
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