Как одно дыхание... - о трагедии 20 Января и Великой Победе Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошел показ спектакля "Bir nəfəs qədər" (Как одно дыхание) по пьесе Самира Гуламова, сообщает Trend Life.

Спектакль повествует о матерях, которые ждут сыновей с фронта с верой в их скорое возвращение с Победой. События 44-дневной Отечественной войны Азербайджана переплетаются с событиями 20 января 1990 года, когда по приказу руководства СССР 26-тысячная советская армия вошла в города Баку, Сумгайыт и другие, жертвами стали мирные граждане – убиты 147 человек, 744 человека получили тяжелые ранения. Это событие вошло в современную историю Азербайджана как "Кровавый январь". В преддверии этого необоснованные территориальные претензии Армении к Азербайджану в конце 1980-х годов, агрессивная сепаратистская деятельность армянских шовинистов в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана, поддержка руководством СССР этой деятельности, насильственная и жестокая депортация сотен тысяч азербайджанцев из Армении способствовали расширению движения против советской власти в Азербайджане. 20 процентов территории Азербайджана на протяжении около 30 лет находились под оккупацией армянских агрессоров.

В те трагические дни января 1990 года отважные сыны Отечества, для которых свобода, честь и достоинство своей страны и народа были превыше всего, отдали свои жизни, взойдя на вершину шехидства. Трагедия 20 Января, повлекшая за собой большие потери, гибель невинных людей, еще раз продемонстрировала боевой дух, непреклонность, гордость стремящегося к свободе, независимости азербайджанского народа.

Прошли годы и подросшее за период независимости Азербайджана молодое поколение освободило земли Родины от армянских оккупантов. 8 ноября вошло в славную летопись страны как Великий День Победы!

Память о шехидах, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, всегда будет жить в сердцах азербайджанского народа.

Отметим, что автором идеи и художественным руководителем спектакля "Bir nəfəs qədər" является директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев. Режиссер спектакля, подготовленного на музыку народного артиста СССР Фикрета Амирова - Самир Гуламов. Дирижер-постановщик и автор музыкального оформления - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – Вюсал Рагим, балетмейстеры – заслуженные артисты Закир и Лейла Агаевы, концертмейстер – Кямиль Гасанов, ассистенты режиссера – Севиндж Мамедова и Амрах Дадашев. В постановке также звучит музыкальная композиция в исполнении молодого пианиста Кямиля Гасанова.

В ролях - заслуженная артистка Нахида Оруджева, актеры Гюльнара Абдуллаева, Амрах Дадашев, Эльчин Иманов, Назрин Исмаилзаде, Мехрибан Залыева, Самедзаде Хасыев, Гусейн Алили, Хидаят Алиев, Офелия Новрузгызы, Мурад Алиев, Али Керимов и другие.

(Автор: Вугар Иманов)