Спектакль о героях Карабахской войны будет представлен на международном фестивале в Иране (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр примет участие в юбилейном сороковом Международном театральном фестивале "Фаджр", который пройдет в Тегеране (Иран) с 9 по 13 февраля, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Коллектив представит два спектакля: 11 февраля - "Bir nəfəs qədər" (На одном дыхании) по пьесе современного азербайджанского автора Самира Гуламова, 12 февраля - моноспектакль "Utancaq qız" по рассказу русского классика Федора Достоевского. Каждый спектакль будет представлен по два раза.

Спектакль "Как одно дыхание", поставленный Самиром Гуламовым, посвящен Великой Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и памяти шехидов, повествует о героях Карабахской войны. Красной нитью проходит судьба матери, которая ждет сына с фронта и верит, что он скоро вернется в отчий дом с победой.

Спектакль, поставленный народной артисткой Джаннет Селимовой с участием заслуженного артиста Шовги Гусейнова, это история о большой любви, загубленной гордостью, попытка найти ответ на вечный, "проклятый" вопрос: как трагический опыт становится основой духовного перерождения человека и делает его сильнее и гуманнее.

Автором идеи и художественным руководителем постановок является директор театра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев.

"Нас очень радует участие в таком престижном международном театральном фестивале. Для участия мы выбрали спектакль “На одном дыхании”, так как хотим вновь показать на международной сцене нашу славную историю, свидетелем которой является каждый из нас. Думаю, что созданные условия со стороны руководства фестиваля - это уважение к азербайджанскому театру, проявление любви и интереса к нашему театральному искусству. До этого я принимал участие в фестивалях "Фаджр" как член жюри и эксперт, вместе с коллективом представлял различные спектакли, которые высоко оценивались зрителями и участниками проекта. Уверен, что предстоящий фестиваль также станет грандиозным культурным событием. Такие встречи очень важны для развития культурного сотрудничества между странами", - отметил Алигисмет Лалаев.

(Автор: Вугар Иманов)