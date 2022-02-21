В Баку почтили память Исмаила Дагестанлы… Он всегда протягивал руку помощи людям (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошел вечер памяти народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, известного актера театра и кино Исмаила Дагестанлы, сообщает Trend Life.

Мероприятие было приурочено к 115-летию со дня рождения артиста.

На вечере, организованном министерством культуры Азербайджана совместно с Академическим национальным драматическим театром, народные артисты Азербайджана Гаджи Исмаилов и Рафиг Азимов рассказали о вкладе, который Исмаил Дагестанлы внес в развитие азербайджанского кино и театрального искусства, а также поделились воспоминаниями о нем.

Гаджи Исмаилов отметил, что говоря об Исмаиле Дагестанлы, вспоминаешь период ренессанса азербайджанского театра. На театральной сцене Дагестанлы воплотил интересные и запоминающиеся образы, оставив незабываемый след в памяти поклонников театрального искусства.

"Исмаил Дагестанлы был интересной, разносторонней личностью. Он занимался не только актерской, но и педагогической деятельностью, и подготовил ряд талантливых актёров. В нашем становлении в качестве артистов есть большая роль таких актеров, как Исмаил Дагестанлы. Благодаря таким артистам, как он, мы полюбили искусство и театр", - сказал Исмаилов.

Делясь воспоминаниями об Исмаиле Дагестанлы, Рафиг Азимов отметил, что в памяти зрителей останутся незабываемые образы его героев.

"Во многих спектаклях я был партнером по сцене этого великого мастера. У Исмаила Дагестанлы была прекрасная творческая судьба. Он был очень активен в деятельности, касающейся театральной жизни, совершал добрые дела, всегда протягивал руку помощи людям. Память о таких людях, мастерах сцены всегда живет в наших сердцах", - подчеркнул Рафиг Азимов.

Далее состоялся показ спектакля "Mənim günahım" (Моя вина), посвященного памяти Исмаила Дагестанлы. Режиссер постановки – народный артист Мараим Фарзалибеков, художник - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, над музыкальным оформлением работал Камиль Исмаилов, художник по свету – Рафаэль Гасанов.

В ролях были заняты народные артисты Малейка Асадова, Гаджи Исмаилов, заслуженные артисты Альвида Джафаров, Эльшан Рустамов, Эльнар Гараев, актеры Дилара Назарова, Рустам Рустамов, Ляман Иманова, Джумшуд Зейналов и Рада Насибова.

(Автор: Джани Бабаева)