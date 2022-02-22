Из Азербайджана в Израиль: Неизвестный Александр Дюма (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В эти дни в разных городах Израиля проходят важные мероприятия, посвящённые истории, культуре и искусству Азербайджана, организованные Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз". Один из вечеров прошел в Азербайджанском Культурном центре "АзИз" города Афула, на котором Людмила Савельева рассказала о встрече классика мировой литературы Александра Дюма с известной азербайджанской поэтессой, дочерью последнего карабахского хана Мехтигули-хана Хуршидбану Натаван, о которой писатель впоследствии написал в своём романе "Кавказ", сообщили Trend Life в пресс-службе "АзИз".

Вечер под названием "Неизвестный Александр Дюма" был посвящен 220-летию писателя, которое будет отмечаться в июле этого года. Вечер вела директор центра Егяна Сальман.

В 56 лет Александр Дюма совершает путешествие в Россию: из Санкт-Петербурга вниз по Волге до Астрахани и дальше на Кавказ. На Кавказе писателя ждал горячий приём. В Дагестане его короновали императором литературы. Дюма вкусно кормили. Он любил вкусно поесть, и одновременно изучал кухню разных народов и привез с Кавказа рецепт лучшего изготовления шашлыков.

Дальше он едет в Азербайджан, где посещает такие крупные города как Шеки, Шамахы и Баку, и далее через Грузию возвращается в Европу. Эта поездка была с риском для жизни. На Кавказе была война, а в Чечне Дюма и его спутников даже обстреляли. Но это не остановило француза.

Людмила Савельева рассказала, что в Баку Дюма встретился с Хуршидбану Натаван, которая была также известна как Хан гызы. Тётя Говхар ханум пробудила в Натаван любовь к музыке, поэзии и рисованию. Натаван стала известной азербайджанской поэтессой. Натаван была уважаема и почитаема в народе. Она возглавляла меджлисы, занималась благотворительностью. При ней в Шуше были построены дворец, мечеть, торговые дома, театр, летний и зимний клубы, реальное училище. Первый водопровод в Шуше был проведен по решению Натаван. На этот проект она пожертвовала сто тысяч рублей.

Этому событию азербайджанский художник Чингиз Мехбалыев посвятил свою картину "Шахматная партия Хуршидбану Натаван и Александра Дюма". Он писал: "Александр Дюма, находясь в Баку, в гостях у управляющего одним из кварталов Баку - Пигулевского, знакомится с Хуршудбану Натаван и ее мужем Хасаем Уцмиевым. Между ними завязываются дружеские отношения. Дюма играет партию в шахматы с Натаван, и она ставит мат Александру. Натаван было 26, а Дюма 56. Это историческое событие меня вдохновило, и мне захотелось рисовать. Победа Натаван над Дюма показывает мудрость, острый ум нашего народа, и я не мог не отразить это на холсте", - говорит художник.

Часть шахмат, из слоновой кости - это армия правителей Европы. Другая часть, с голубоватым отливом, – армия правителей Востока. Сегодня они хранятся в Музее литературы имени Низами. Итак, Натаван достались шахматы, а её мужу Хасаю Уцмиеву был подарен кинжал.

Самому Дюма подарили два архалыга и расшитый кошелек работы самой Натаван. Натаван хорошо вышивала. Дюма высоко оценил её работы. Они демонстрировались в Париже, в Москве и в Тифлисе и были награждены золотом.

Вернувшись в Париж, Дюма написал книгу "Кавказ". В ней показана жизнь горцев, их быт и нравы. Дюма создает не просто рассказ, а документ о времени 50-х годов XIX столетия на Кавказе. Дюма показал романтические страницы войны, неожиданные приключения, которые пришлось ему пережить на Кавказе.

(Автор: Вугар Иманов)