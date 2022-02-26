Группа Исфара Сарабского выступила в Париже с концертом в память о жертвах Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Альфреда Корто (Salle Cortot) в Париже прошел вечер, посвященный 30-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция – Азербайджан, ADFA).

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители парижской интеллигенции, культуры и науки.

Вниманию гостей была представлена концертная программа коллектива заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, пианиста, композитора и джазмена Исфара Сарабского. В состав группы входят Бахруз Зейнал (тар), Макар Новиков (контрабас) и Саша Машин (ударные).

С речами выступили посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев и глава постоянного представительства нашей страны при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, которые рассказали о Ходжалинском геноциде.

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

Ходжалинский геноцид, являющийся трагедией ХХ века, стал результатом агрессивной и преступной политики Армении. Ходжалинский геноцид - одно из наиболее тяжких военных преступлений против человечности, совершенных армянскими военными против мирного азербайджанского населения.

Память о жертвах Ходжалинского геноцида навсегда будет жить в наших сердцах.

(Автор: Вугар Иманов)