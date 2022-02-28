Чувство безумной радости и гордости – Фуад Ибрагимов о выступлении с Гидон Кремером (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный скрипач Гидон Кремер 5 марта отметит свой 75-летний юбилей концертом в Центре Гейдара Алиева в Баку. Вместе с ним на сцену выйдет латвийская скрипачка Мадара Петерсон, сообщает Trend Life. Концерт организован Premier LTD.

В программу вечера войдут произведения как классической, так и современной скрипичной музыки. На концерте прозвучат произведения Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона, Б.Бриттена, Г.Канчели, Х.Мирза-заде.

Гидон Кремер и Мадара Петерсон выступят в сопровождении Бакинского камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.

Творческое содружество азербайджанского музыканта с прославленным маэстро началось после блистательной победы Фуада Ибрагимова на Международном конкурсе дирижеров им. Евгения Светланова в Париже в 2018 году.

С тех пор Маэстро Кремер неоднократно приглашал дирижера как для участия в своих выступлениях, так и в фестивальных концертах, организуемых в разных странах.

Он также горячо поддержал предложение организаторов выступить в Баку в сопровождении Бакинского камерного оркестра под управлением Фуада Ибрагимова.

"Впервые я узнал о Гидоне Кремере в далекие 90-е годы. Тогда мне в руки попалась книга "Осколки детства", написанная Гидоном Кремером. Я просто влюбился в нее, зачитывался ею много раз. В ней Маэстро рассказывал о своих творческих и душевных переживаниях, поездках и жизни, что меня сильно вдохновляло. В дальнейшем мне в руки попал его альбом "Восемь времен года", записанный с его оркестром Кремерата Балтика, который также произвел на меня глубокое впечатление.

Тогда я даже и представить не мог, что не только встречусь с маэстро, но и что он будет присутствовать на конкурсе, в котором я участвовал, и что впоследствии мы неоднократно будем выступать на одной сцене. Это вызывает у меня чувство безумной радости и гордости. Теперь я с нетерпением жду совместное с уважаемым Маэстро выступление в нашем городе. А участие в нем нашего Бакинского камерного оркестра, которым я буду дирижировать, прибавляет еще больше волнения и ответственности", - сказал Trend Life Фуад Ибрагимов.

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(Автор: Вугар Иманов)